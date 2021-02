El nuevo rastreo tecnológico de contactos de Covid-19

Adriana Alfonso y Martín Pazos conversaron sobre la nueva herramienta tecnológica que ayudará acortar los procesos de aviso tanto para los casos positivos como para quienes fueron sus contactos previos a recibir el resultado.

Nueva herramienta

Apoyarse en herramientas tecnológicas como la aplicación. La herramienta que le informaremos será apoyar a la de CoronavirusUY. No es excluyente, son herramientas distintas y complementarias. No quiere decir que abandonemos la modalidad de rastreo. Esta nueva estrategia viene a complementar la anterior y que tratará de disminuir los plazos en los que nuestro país identifica a los contactos de un caso confirmado, por lo tanto eso favorece a nivel mundial la dispersión que puede llegar a tener esta enfermedad y desde el punto de vista logístico y operativo diseñada para acortar los plazos en que esos contactos que esos contactos puedan concretar sus hisopados.

Función

Lo innovador viene en el haber automatizado proceso de los resultados. Con esta herramienta, cuando el resultado está realizado la persona hisopada se entera al minuto a través de la aplicación.

El momento que completa el formulario, la aplicación envía mensaje a los contactos con los que estuvo y allí se solicita que ingrese el protocolario para confirmar sus datos, entre ellos el correo electrónico, allí le envía un código QR donde se le enviará los laboratorios disponibles para realizarse el hisopado. Esto dependerá de la densidad de la población y cuántos contesten estos formularios. Cuando completen la información se les avisará sobre los contactos positivos.

La aplicación CoronavirusUY será y es un gran aporte. Pero sucede que la población no siempre tiene la alarma activada. La herramienta capta a las personas que han tenido contacto con el caso confirmado gracias a que el caso positivo completó el formulario. De esa identificación de quienes pueden haber sido mis contactos van a depender que esas personas reciban de forma inmediata el sms de forma oficial y puedan realizar la cuarentena.

Nada sustituye la entrevista personal y organizada. Esta herramienta enlaza con aquellos que han brindado su celular al momento que se realiza la muestra, pero hay un gran porcentaje de la población que no lo tiene y tiene un teléfono de línea. La tarea del equipo de rastreo se basa en asegurar e identificar que tanto se ha completado en esa formalidad, recuperar información y contactar aquellas personas que no lo hayan hecho y está previsto de que si en el momento nos olvidamos de alguien que habíamos tenido contacto, hay otro enlace que es contactos covid y que puede ingresar.

A nivel nacional esta herramienta de rastreo está activa desde hace una semanas, a nivel central y locales han reforzado sus capacidades de rastreo cuando se observó el incremento de casos. La capacidad de rastreo con esta herramienta ya había sido mucho mayor. Sin dudas llegamos en el mismo día a todas las personas. No hay una brecha. Facilita la comunicación instantánea de los casos.

Lo fundamental de esta campaña es que está arrancando y es importante que la gente esté atenta a que el SMS, mucha gente ni mira los mensajes, por eso es importante que comuniquemos a la población el número.

Los contactos están identificados pero cuando una persona sabe con quién estuvo pero no sabe el número de documento ,porque puede pasar que la persona diga el nombre pero no sea la misma persona. El principal sesgo que tiene esta herramienta que es complementaria tiene que ver con unos aspectos de confidencialidad, que dé tranquilidad y confianza, que el número del SMS sale segura. No van a poder identificar quien es el caso por el cual están recibiendo el caso y la difusión para el buen uso de la herramienta.

Las dos herramientas trabajan juntas. Muchos casos se solapan. Los reciben en el momento. Está dispuesta en Apple y Android. El SMS lo que hace es acelerar el proceso. El objetivo es acortar los plazos y que la gente se entere cuanto antes y cortar la propagación. Complementa un área de cobertura que no estaba necesariamente con la aplicación.

Es una buena oportunidad poder decir de que es la vacuna es una herramienta de control de la enfermedad, pero esta estrategia de rastreo nada sustituye la vacunación. Es vital para poder rápidamente detectar un caso, identificar los contactos y lograr que ellos precozmente y adecuadamente la cuarentena.