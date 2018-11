El padre Mateo Méndez reflexionó sobre las organizaciones sociales: “El Estado podrá hacer más cuanto más se abra a otras instituciones”

Dirige el Proyecto Minga y reflexionó sobre el funcionamiento del apoyo a jóvenes, la relación con el Estado y la presencia de la religión.

¿Qué posibilidades que tienen los niños y adolescentes de sobrevivir y salir de entornos violentos sin caer en la vida criminal? El padre Mateo Méndez dirige Proyecto Minga, una organización social que busca alejar a los jóvenes de la delincencia.

Religión en los niños

Leyendo el Código de la Niñez vi que decía que el niño o adolescente tiene derecho que se le atienda su dimensión espiritual, incluso facilitarle la materialidad. Hay gente que busca el bien del otro. Trabajo para el otro, para que esté mejor. Eso está en toda tarea educativa que se jacte de tal.

Así era. Había que cuidar a los niños de quienes estaban al mando de los centros. Por los frutos se conoce el árbol… Si no creo que el adolescente no hará un proceso de cambio, no puedo estar ahí. Generalmente se dice: estos no quieren nada.