El Partido Colorado pidió cuarto intermedio para analizar los cambios del proyecto de reforma previsional

Luego de que Cabildo Abierto expresara su intención positiva de votar el proyecto de reforma previsional, el Partido Colorado pidió una extensión en el plazo de votación de un cuarto intermedio hasta este jueves. "En la medida que se respondan las cosas, vamos a estar dándole conformidad al proyecto y al Partido Colorado", dijo el diputado nacionalista, Álvaro Viviano.

Votación de la reforma previsional

El malestar del Partido Colorado me parece legítimo. En la medida que se respondan las cosas, vamos a estar dándole conformidad al proyecto. Por ahora no vimos nuevos elementos. Lo que se está buscando es dar tranquilidad. Ya hace unos cuantos días vimos que estaba todo pronto para votar. Es verdad que nos salimos del eje que en un principio planteamos o sobre lo que alguno de nosotros había defendido a ultranza (sobre el cálculo de los mejores años). Hubo algunas modificaciones y eso porque se buscó tener reforma. Ya en eso hay una enrome virtud en ese proceso. El sistema necesita una reforma y se puso una reforma. No sé si es la mejor, pero es la posible. Si estas modificaciones se avalan y se ponderan positivas, es porque los estudios y la valoración política sigue siendo positiva. Vale la pena. Comparativamente con lo que tenemos hoy es mejor. Hoy no es lo ideal. Lo ideal hubiese sido lo que entró en Senadores. Tenemos lo posible. Nosotros hablamos mucho con el Partido Colorado y también hemos aportado mucho. Ha tenido durante todo el proceso un diálogo. Vamos a tener un par de días para trabajar a fondo. Los argumentos son convincentes, dan garantías y dicen que no se afectará la sustentabilidad y es el eje por donde ha ido el partido. El PC está evaluando, hay posiciones diferentes. Hasta ahora estamos esperando. Tomamos las declaraciones de Peña como lógicas en el entorno de la molestia. Que haya habido algún corrimiento, es verdad. Si el partido viene con cambio, los valorarémos. La prioridad es que haya reforma y eso lo entiende el Partido Colorado. La posición del partido ha sido monolítica, de ida y vuelta y de mucha confianza. Hemos resuelto sobre la marcha muchos aspectos. El Partido Nacional ha asumido el mayor costo, la necesidad de articular y la de informar y generar ese ida y vuelta con el Poder Ejecutivo. El Partido Nacional ha tenido más peso, pero no quiere decir que no haya dejado participar a los demás partidos. Cuando pensamos que teníamos cerrados algunos temas, aparecen otros. Cabildo Abierto ha defendido alguna postura con mucha solidez. Tienen una forma de trabajo muy especial, es decir, en la intensidad de los planteos. Has sido más rígido en sus posturas, contrariamente al perfil de negociación de los demás. Reconozco que no ha sido fácil trabajar con Cabildo. Tienen un estilo muy particular de trabajar que a veces dificultan el trabajo.

Proyecto de tenencia compartida

Es tanta la importancia que no la podemos meter ahora en la discusión. Pedimos una semana de aire solo. Es un tema trascendente. Queremos sacarla de la discusión de la reforma. Me parece que alguna posición hay que reafirmar. Hay que despejar alguna duda. Capaz que algún compañero tiene dudas y hay que dar un margen para consolidar una posición. Lo polémico sigue siendo el artículo cuatro. Yo voy a votar el proyecto como está. Me aseguran y reaseguran los compañeros que la redacción da garantías y no supone riesgos. A mí hay muchos compañeros que me dan mucha certeza. Son personas muy preparadas y sensibles en este tema. Hasta ahora no había problema. Surgió ayer justo en el cierre de la discusión sobre el proyecto de seguridad social. El partido va a votar todo junto. Hay que cerrarlo y blindar la discusión. Me parece que ya está, es el que salió del Senado y por lo tanto hay pocas chances de modificarlo.

