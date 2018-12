El Partido Digital, una nueva propuesta que buscará promover que no se vote solo cada cinco años sino ante cada proyecto que se discuta en el Parlamento

"El objetivo de la democracia es que el poder lo tengan las personas", afirmó el líder del partido, que apuesta a presentarse en las elecciones de 2019.

Las elecciones nacionales de 2019 tendrán un nuevo partido: una fuerza política que promete a la población no solo votar cada cinco años, sino ante cada uno de los proyectos de ley que se pongan a discusión en el Parlamento. El viernes presentaron ante la Corte Electoral las firmas para quedar habilitados como el Partido Digital.

Abordamos el tema junto a Justin Graside, líder de esta nueva propuesta política.

Con un sistema mayoritariamente digital intentamos entrar a un sistema muy analógico. Lo digital permite transparencia, que cualquiera pueda ver qué está pasando o por qué un representante votó una cosa u otra.

Creo que los representantes que elige la gente cada cinco años muchas veces no son representantes, porque no representan a quienes los votaron.

El objetivo de la democracia es que el poder lo tengan las personas.

Todas nuestras herramientas son de código abierto, por lo que cualquier persona con conocimiento tecnológico puede entrar y ver cómo funcionamos.

Una vez que la persona votó, se borra la información, no nos quedamos con la información de nada, por lo que no hay riesgo de que una entidad tenga información que no debería tener.

Cumplimos el primer objetivo de presentarnos ante la Corte Electoral. Ahora estamos armando los equipos. Creemos que cuanta más gente participe vamos a obtener mejores resultados.

Hoy, lamentablemente, los temas políticos se definen entre la gente que tiene tiempo para la política, y está quedando afuera gente que no tiene tiempo, pero que tiene opiniones muy valiosas.