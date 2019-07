El Partido Nacional comienza las negociaciones para definir un único programa de Gobierno: “No incorporamos propuestas que no estamos seguros si vamos a poder hacerlas”

"Hay muchas coincidencias, y luego propuestas que no son las mismas, pero sí son armonizables. Hay unos pocos puntos en los que habrá que buscar nuevos acuerdos", dijo el coordinador designado por Luis Lacalle Pou.

Los equipos técnicos designados por el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, comienzan a reunirse para elaborar un programa único rumbo a las elecciones de octubre. Entre los diferentes equipos también figuran técnicos que fueron designados por los demás precandidatos que participaron en las elecciones internas.

El gran objetivo es terminar este proceso en el mes de agosto para poder presentar el programa ante la Convención del Partido Nacional. Abordamos el tema junto al coordinador de los equipos técnicos del sector “Todos”, Pablo da Silveira.

Hoy tenemos una primera reunión en la casa del Partido Nacional con un referente técnico e cada uno de los sectores que participaron en las internas. El límite es el 10 de agosto, cuando se reúne la Convención Nacional del partido.

La idea es definir áreas temáticas y que cada sector defina técnicos para poder trabajar en paralelo. Queremos llegar a un programa con el que el partido en general se sienta cómodo.

Hay muchas coincidencias, y luego propuestas que no son las mismas, pero sí son armonizables. Hay unos pocos puntos en los que habrá que buscar nuevos acuerdos.

Esto exige la combinación de tolerancia, buen humor, la capacidad de encontrar acuerdos. Estoy seguro de que va a salir.

Lacalle Pou ya dijo que la propuesta de “medicfarma” tal como está no la apoyamos. Pero no la apoyamos porque venga de un sector, sino porque no incorporamos al programa propuestas que no estamos seguros de que vamos a poder hacerlas.

La propuesta de “Vivir sin miedo” la decidirán los uruguayos directamente al pronunciarse en la votación de octubre.

Nuestra idea es llegar a acuerdos amplios lo más temprano posible. Habrá que empezar a conversar en las próximas semanas con los otros partidos.