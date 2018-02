El perfil delictivo de “el Kiki” y el accionar policial en el caso: “El suicidio fue un último acto de demostración de poder, de que no lo iban a agarrar”

En la tarde del martes fue capturado el delincuente Christian “el Kiki” Pastorino, quien estaba requerido por el asesinato de tres personas. Rodeado por la Policía, el delincuente intentó quitarse la vida de un disparo en la cabeza; no obstante, fue encontrado todavía con signos vitales, por lo que se procedió a trasladarlo a un centro de salud, donde ahora permanece internado con muerte cerebral.

¿Cómo fue la investigación policial? ¿Por qué pudo capturarse en 72 horas a alguien que venía siendo buscado desde hacía varios meses? ¿Cuáles fueron los aciertos y los desaciertos de la Policía? ¿Cuál es el perfil de “el Kiki”? Abordamos el tema junto al licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado.

¿Por qué no se lo pudo detener con toda la información que se tenía? Eso denota las particularidades del caso en materia de investigación. Llama la atención que la propia autoridad diga que hay fuga de información. La responsabilidad es de quien está llevando adelante el caso, porque vos tenés que cerrar el flujo de información. Suponiendo que sea cierto lo de las filtraciones, eso denota el estado de este tipo de procesos.

Este caso tuvo más publicidad, más difusión de imagen, más policías, pero esto es una respuesta ante la reacción de la sociedad y la alarma pública que se generó. Todo lo que se hizo tras el asesinato de Florencia Cabrera se podría haber hecho antes y evitado esta muerte.

El suicidio fue como un último acto de demostración de poder, de decir que la Policía no lo iba a agarrar y que por eso se pegaba un tiro. Él vendió una imagen de todopoderoso, de que podía con todo. En la línea de tiempo de su vida tiene una trayectoria criminal muy importante.

Debería haber un mejor manejo de la información. La captura fue un éxito, pero no sé si el procedimiento y las formas de investigar fueron un éxito. Estamos a un paso del punto de no retorno: si no demostramos que se puede trabajar desde otro lugar, es complicado. Hay que revisar qué se hizo mal y qué se hizo bien para poder corregir hacia adelante.

No puede ser que alguien diga que la familia dijo que el video no se divulgue más porque es muy morboso. Hay imágenes complicadas, pero que hay que manejarlas. Ver cómo la mata de la forma más cruel por la espalda… y a la persona que quedó al lado de ella.