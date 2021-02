El plan del Partido de la Gente ante la pandemia

El diputado Daniel Peña conversó sobre los planes del partido propuestos ante el gobierno entre ellos sobre la usura y la reproducción asistida. También comentó sobre su relación e Edgardo Novick y el presidente Luis Lacalle Pou.

Reproducción asistida

Luis fue alguien que trabajó mucho en el proyecto de reproducción asistida que está aprobado. Hay algo que él había propuesto y es la necesidad de mucha gente, es un tema delicado y complejo. Nos otros no estamos proponiendo el alquiler de vientres en el Uruguay. La subrogación en el Uruguay está permitida por la ley, pero lo que el legislador en su momento quiso hacer evitar el tráfico de vientres. Por lo cual lo que hizo fue limitar la subrogación de vientres a la primera línea familiar. Eso significa que muchas de las personas que entran en el proceso de reproducción asistida y que a veces no logran concluirla se enfrentan al dilema de que le quedan embriones congelados, pero que tienen que subrogar porque ya la pareja no lo puede solucionar en su interna. Ahí se enfrentan a dos problemas, lo único que permite la ley en el Uruguay es en el ámbito familiar. Muchas veces se genera problemas en la interna del ámbito familiar a la hora de resolver estos temas y sobre todo para futuro. Eso prohíbe a la comisión de reproducción asistida a brindar soluciones, entonces hay un vacío en la ley donde mucha gente que tiene embriones congelados no se les permite, ni siquiera a la comisión aunque quisiera y tuviera una opción de subrogación, de que alguien defina de que eso pueda suceder. Nosotros lo que estamos proponiendo y se conversó con Lacalle Pou y que lo envió al parlamento a fines del año pasado y no logramos introducirlo a la Ley de Presupuesto, pero que ahora le vamos a dar trámite parlamentario, es habilitar a que la es habilitar a que la comisión de reproducción asistidita que existe en la órbita del Ministerio de Salud Pública, ante casos de los cuales se pueda comprobar en que la pareja no pueda seguir adelante dentro de su propio núcleo en cuanto a la reproducción mantengan los embriones de su propiedad y que en definitiva quieran seguir adelante, se pueda subrogar en el Uruguay y no como está pasando en cientos de familias por año lo hacen fuera del país porque la comisión no tiene cómo resolverlo en el Uruguay.

No queremos transformar al Uruguay en un país de tráfico y que se pueda subrogar vientres porque si. Estamos hablando en situaciones en donde la pareja entró al proceso de reproducción asistida habilitada por la ley y que pasó por los distintos mecanismos que hacen al trabajo e intento de la propia trabajo y a la vez habilitamos a una comisión donde se mantenga la gratuidad en cuanto a la subrogación y que sea en el caso de que no pueda haber una solución.

Lo que hacemos a través de la ley es habilitar. Existe una comisión de reproducción asistida, lo que es por ley es que no le permita o no habilita a esa comisión a que tome la decisión, lo que nosotros vamos hacer por ley es habilitar a esa comisión de reproducción asistida a que en determinados casos puedan ser avalados por la comisión y a eso deberían estudiar el caso, investigar si existe dinero por medio y analizar el caso y estudiados todos los mecanismos puedan acceder a la subrogación en el Uruguay.

Lo que vamos hacer es que la comisión defina los mecanismos de investigación. Lo que nosotros queremos fomentar en que las familias puedan tener y tengamos todos las mismas posibilidades que la ciencia está dando. No menos de 70 y 80 personas se han comunicado conmigo para ver cómo pueden seguir avanzando con este tema en el país. Hay mucha gente que sufre con esto y sin lugar a dudas tenemos que buscar una solución.