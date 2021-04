El Programa de Alimentación Escolar llegó a más de 150 mil inscriptos en marzo, indicó Graciela Fabeyro

La directora de Primaria se refirió al retorno a la virtualidad en todos los sectores educativos a partir de este lunes 5 de abril luego de que el Poder Ejecutivo extendiera la no presencialidad en la educación hasta el nueve de abril fruto del aumento de casos de Covid-19.

Retorno de la actividad educativa

Hubo tres días ya de preparación y tenemos un gran aprendizaje ya de 2020. Podemos decir que educación inicial y Primaria está en mejores condiciones que el año pasado porque el Plan Ceibal ha llevado mejores estrategias de mejora y se llegaron a a cuerdos con Antel para tener mejores precios y mejor grado de conectividad. También hubo docentes y otros actores que han ideado y construido y retomado estrategias que siempre la educación pública transitó. Se han hecho una cantidad de iniciativa y otras son innovadoras porque hoy tenemos un escenario inmerso en tecnologías. No es un comienzo, es una continuidad. Desde el 13 de marzo se inició un proceso de un sistema mixto entre la virtualidad y la presencialidad. Hay un aprendizaje y un crecimiento institucional. Hay un gran esfuerzo y un escenario no esperado en donde los actores han aprendido y construido distintas estrategias. Empezamos en un mejor momento porque los últimos días también fueron generadores para organizar el centro educativo en forma distinta. La comunidad también se ha organizado para esto.

Ceibal se ha ocupado y accedió a instrumentos para que el uso no genere el uso de datos. Se van buscando soluciones no solo pensando en la educación a distancia con las tecnologías. Lo importante es mantener el vínculo con los alumnos y no perderlo a través de la estrategia que fuere. Ceibal dijo que el 24 de marzo hubo una cantidad de conexiones que llegó a más de 100 mil tareas entregadas, actividades. Los maestros están trabajando en un formato de multigrado también y están trabajando en forma colaborativa en todo el equipo. Eso ha dado consistencia y Ceibal ha ido preparando a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías. Ahora se está fortaleciendo y accediendo a nuevas tecnologías.

Tenemos mirada proactiva con todos los trabajadores en Primaria. Salieron las orientaciones desde Anep y están marcadas las tareas semana a semana. También está allí el organizar un mapa de ruta para el futuro. Pensamos que esta situación va a llevar el año lectivo porque la enfermedad nos está llevando a un escenario de mucha incertidumbre y por las posibilidades de cada centro. Generamos esta orientación para que los colectivos tengan este mapa de ruta general, pero luego cada centro tendrá sus particularidades. Se están atendiendo situaciones globales, pero emergen particularidades que rápidamente hay que atender. Se están tomando decisiones hora a hora. La enfermedad evoluciona diferente en cada lugar. La distribución de la Tablet y computadora se distribuyó rápidamente en Rivera. Los centros de reparación de Ceibal permanecen abiertos. También se está trabajando sobre el plan de alimentación escolar y se buscaron posibilidades presupuestales. Se hizo un nuevo padrón para las familias que consideraban que en este momento necesitan el apoyo y que ahora pasa los 150 mil usuarios. Se trabajó en conjunto con BPS.