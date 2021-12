El proyecto multimedia "Mujeres migrantes"

En el marco del mes de las migraciones, Florencia Barré y Guillermo Schneider lanzaron “Mujeres Migrantes”, un proyecto multimedia que aborda la migración a través de una perspectiva de género. Recoge historias de a partir de diferentes ejes temáticos, como la violencia de género, la salud mental y la maternidad, y cuenta los desafíos a los que se enfrentaron y se enfrentan quienes llegan a Uruguay.

La plataforma en la que trabajaron varias personas, además de visibilizar seis historias de la realidad migrante, también busca brindar información útil para todas las mujeres que llegan a Uruguay.

Belén Fourment

Florencia Barré estamos en su representación. Ella estuvo trabajando en algunos proyectos vinculados a UNICEF donde conoció historias de vida de mujeres y se encontró con situaciones muy fuertes. Ella cuenta siempre el ejemplo de una mujer cubana que tuvo que viajar por tierra durante muchos días para llegar a Uruguay, donde tuvo que dormir de noche en la selva por Brasil con su hijo atado. Quedó muy sensibilizada con la exposición y se quedó con la idea de qué pasa con las mujeres migrantes que cada vez llegan más. A Flor le surgió esta inquietud de qué pasa con estas mujeres.

Valerie Perich

Tengo dos años y medio acá en Uruguay. Me vi enfrentada como una serie de dificultades que son las principales que enfrentamos los inmigrantes como la documentación y trabajo. Uruguay es de los países más estables de la región, facilidad de tramitar documentación y decidí venir por eso, llegué antes de la pandemia, cosa que es importante. Pude conseguir trabajo, pero si tenemos dificultad relacional a la documentación tenenemos dificultades para acceder al trabajo. En Brasil estuve 7 meses. 5 meses tramitando los documentos. Los trabajos que accedía eran bien remunerados, 12 horas por día y no tenía una estabilidad. En el momento que me llegan los documentos se va el verano y me fue un poco difícil tener trabajo y decidí emigrar a Uruguay por todas las oportunidades. El balance fue mejor. Derechos sociales garantizados que nos permiten a los inmigrantes estabilizarnos. No todos los inmigrantes tenemos los mismos tratos. No es lo mismo que emigre una persona cubana que una dominicana. Es distinto. Es más complicado el hecho de atravesar países, selvas, es bastante diferente a lo que podemos tener algunos venezolanos en facilidad de entrar a los países. Las vulnerabilidades que podemos tener las mujeres inmigrantes son muchas, muchas veces somos cabezas de familia. No es lo mismo viajar sola y dejar a tus hijos en otro país o viajando con hijos pequeños.

Belén Fourment

Sobre el recibimiento de inmigrantes en Uruguay hay dos cosas. Hablábamos de los derechos que Uruguay garantiza, pero como nos pasa a los uruguayos en la ley es una cosa y lo que pasa en la vida real es otra. Si bien Uruguay tiene una ley que reconoce a las personas migrantes como iguales, con los mismos derechos que todas las personas que están en territorio nacional, por ahí acceder a la salud, a una vivienda o a un trabajo no es tan fácil. En los papeles es atractivo para un migrante venir a un país como Uruguay y después acá presenta dificultades. Lo que tiene que ver con lo humano que apareció en todas las entrevistas que hicimos e historias que tocamos es que por ahí Uruguay es un país muy solidario, lo sabemos y lo repetimos, un país muy hospitalario, pero que es muy difícil generar lazos de amistad. Las historias migrantes con las que charlamos nos repetían esto de es muy difícil que un uruguayo te abra las puertas de tu casa, que te invite. Este proyecto está hecho en colaboración con la ONG Idas y Vueltas, que trabaja con población migrante y refugiada. Las personas migrantes terminan vinculándose entre ellos porque son los lazos que pueden generar porque los uruguayos somos como te damos ropa, comida, ayuda, laburo si es posible, pero hasta ahí, no hay como un involucramiento.

Valerie Perich

Dejé Venezuela por toda la crisis socioeconómica que vive el país. Dejé a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, toda mi familia está allá. Tenía un trabajo que me gustaba, soy politóloga, trabajé en la presidencia de Venezuela. Desde el punto de vista profesional me sentía en la cúspide de lo profesional. Había interrumpido mis labores porque había decidido emigrar. Tenía una vida profesional estable pero económicamente no por todo lo que vivimos los Venezuela, tuve que tomar esta decisión de salir por mí y sobre todo por mi familia. A mí me pasa que elijo una prenda amarilla y me pasa que mi novio uruguayo me dice te vas a poner eso. En cuanto nuestra vestimenta y forma de hablar hay contraste que se nota, lamentablemente no siempre es bien recibido. Tratamos de mimetizarnos entre los uruguayos, son muy solidarios y abiertos, pero hay una parte conservadora que choca el color que tenemos los caribeños.

Belén Fourment