El proyecto que documenta animales por fototrampeo: "Son animales preciosos y muy difíciles de ver"

En Navidad del año pasado Alejandro Horack le compró una cámara de fototrampeo a su esposa. Quería demostrarle que en su chacra familiar, ubicada en las sierras de Maldonado, había animales autóctonos, y que incluso transitaban a 30 metros de la casa.

Efectivamente las cámaras comprobaron la presencia de fauna uruguaya y Alejandro, que además es responsable de Comunicación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), comenzó a publicar sus “trofeos” –como le llamó a una de sus capturas– en Twitter. Así fue como los videos comenzaron a viralizarse.

Fototrampeo

Es un radar con fines alegres. Tiene un sensor de movimiento y uno puede setear si quiere sacar foto o video. Viene en una cajita que soporta al clima. Puede estar bajo lluvia, la nieve y muchos la camuflan. Otros tienen una correa para que puedan instalarla en algún árbol. Tiene luz infrarroja y se puede filmar de noche. Están súper iluminados y los animales no se dan cuenta.

Fui cazador de joven y me he transformado en esto. Puedo caminar tranquilo, despacio, contra el viento y me he encontrado con muchos animales, mientras que mi esposa no los veía. Estos animales viven dentro del monte. El Guazubirá vive dentro del monte y con mucho miedo, tiene mucho más sensores que nosotros. No es que uno sale a buscarlos y los encuentra. Si hemos encontrados fecas de ellos y muy cercas de casa.

Nos late fuerte el corazón cuando vamos a buscar la cámara, somos como niños. No es que la pones y al otro día la vas a buscarla, no funciona así, hay que dejarla más días. La mayor cantidad de animales capturados fue en el mismo lugar. Guazubirá, perdis, margay, y es algo que no te enseñan en la escuela, por lo menos no lo aprendí, y esta forma te enseña los animales que hay. Lo que hacemos es buscar caminos y árboles que soporte la cámara. Estamos buscando es tratar de ver que si hay unos de los animales que se piensan que están extinguidos en el Uruguay. Por delante nos quedan mejores tomas y acciones de los animales.

Son animales preciosos y muy difíciles de ver. Muchos de ellos tienen un tránsito nocturno. Es errático el pasaje, nosotros ponemos 20 días la cámara y capaz tenemos 16 capturas de una misma noche y de un mismo animal. Tenemos vecinos que han conservado el monte nativo.

Estamos a disposición, ya que nos han escrito de escuelas, el material está a disposición y nos hemos contactados con científicos. Nosotros somos unos “atrevidos” porque solo mostramos a los animales como son. Son muy difíciles de ver estos animales.

Hay organizaciones que dedican muchas horas y recursos a esto y yo me siento un atrevido en esto. Nosotros estamos a disposición con la información.