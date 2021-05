El rechazo de los gimnasios a las medidas del gobierno

Conversamos con el integrante de la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines, Diego Victorica, quien explicó su visión sobre las medidas del gobierno, el impacto que tuvieron los cierres de los centros deportivos y los reclamos tanto de los profesores como dueños de gimnasios.

Rechazo a las medidas

Queremos dejar en claro que la cámara no ha participado de las movilizaciones. Nosotros estamos en contacto permanente con el gobierno. Tenemos muy buen diálogo con la secretaría nacional de deportes, que es con la que más estamos en contacto, también hemos estado en contacto con el Ministerio de Trabajo, o sea, estamos en contacto con el gobierno tratando de solucionar la situación de la manera más rápida. Consideramos que las medidas son insuficientes, es importante destacar que gran parte de las medidas no nos abarca a nosotros. Nosotros como tal y por ser instituciones culturales estamos bajo el artículo nº 69 de la Constitución con lo cual con todo lo que son exoneraciones tributarias de IVA ya nos corresponde por lo tanto no es nada nuevo que no están dando. Lo nuevo sería de que los empleados con 17 jornales pueden acceder al BPS, eso sí está favoreciendo al personal con el que trabajamos porque cuando era la situación normal, un profesor de gimnasio muy difícil pueda llegar trabajando como trabaja a generar los jornales para mantener el derecho al seguro de paro. Eso es un beneficio y otro el cual estamos recibiendo y que hemos analizado a través de la cámara es todo lo que tiene que ver con las exoneraciones con las tarifas fijas de UTE y OSE. Estamos hablando de que es algo insignificante, nuestros costos más grandes fijos es el alquiler. Pero por ahora no hemos tenido ninguna señal al respecto.

Propuestas

Simplemente hablamos de la contribución inmobiliaria y los tributos. Si las intendencias se ponían en la misma línea que el gobierno. Queremos que el problema no pasa por lo que nos den o no nos den, nosotros estamos en desacuerdo con las medidas, el gobierno se equivocó. Destacamos la importancia de la actividad física para esta situación en la que estamos viviendo. La actividad física es muy importante para la salud. Sabemos que 8 de cada de 10 personas en CTI son obesas. Tenemos un protocolo elevado y que ya está, que está vigente hace 15 días aproximado. Y por más que no estuviera vigente, lo venimos cumpliendo, el resultado está a la vista, no hay contagios en los gimnasios, no han sido foco de contagios. Los planteles de fútbol y básquetbol es un vínculo totalmente diferente. Hay falta de información y hay desconocimiento. Se tiene una imagen mala de los vestuarios. No la entendemos a la día de hoy y no hay una autoridad que nos haya justificado de porque nos hayan cerrado. En diciembre si nos permitieron trabajar al aire libre. El punto del aire libre no es aplicable para las personas que realmente necesitan la actividad física. Tenemos que pensar en la otra persona, en la señora de 65 años, que está hace más de 2 meses con miedo porque no hace actividad física. En los gimnasios tenemos ventilación, aire acondicionado, desinfectamos la colchonetas tenemos las condiciones. Seguimos sin entender la situación y nos parece absurdo. Somos motores de la salud, somos agentes de la medicina alternativa. Nuestra actitud siempre ha sido proactiva, trabajar y ayudar al gobierno de salir de esta situación.

Gobierno