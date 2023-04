El Senado aprobó reforma jubilatoria: "Creo que es un excelente resultado", dijo Saldain

A finales del 2020 el gobierno comenzó a trabajar en el contenido del proyecto de reforma jubilatoria, uno de los objetivos marcadas para el período por el presidente Lacalle Pou, y ayer logró completar la aprobación legislativa de los cambios previsionales. Entre medio, pasaron casi dos años y medio de análisis, debate y negociación a la interna de la coalición de gobierno.

El cambio categórico fue cuando se planteó 20 años. Los militares y policiales cambiaron a 20 todos. Acá se está haciendo el espacio importante fiscal para otras políticas que van a surgir, una de ellas es para la atención a la infancia. No todo se puede lograr en la reforma. Las mejoras políticas la van a estar generando los sucesivos gobiernos. Ahora se genera el espacio. No se quitó nada a protección de infancias.

Respuesta a Murro

En general dijo todas falsedades. Problemas para jubilarse con esta ley no va a tener nadie. Lo que dijo es falso. No va a haber pérdida de cobertura previsional por la ley. Se tiende a la universalización a través de prestaciones. Tampoco se afecta la jubilación mínima. No podemos entrar en la lógica de discusión como la LUC. Los mismos que hoy se pueden jubilar, se van a poder jubilar en el futuro. Hay instrumentos que tienden a apoyar a las personas que tienen una mayor edad en situación de desempleo.

Hay mejoras muy importantes en prestaciones no contributivas, que son personas más vulnerables. También se incorporó el planteo de la Asociación Down del Uruguay. Lo que falta es muy poco para la universalización, pero hay que avanzar. Patologías severas o personas Down no son incompatibles con beneficios.