El stand de los autoconvocados en la Expoactiva busca que la gente se interiorice sobre sus reclamos y manifieste sus inquietudes

El movimiento Un Solo Uruguay convocó a productores agropecuarios y público en general a que concurran y apoyen a la Expoactiva que comienza en Soriano. Los autoconvocados rechazan la decisión del Ministerio de Turismo de retirar la declaratoria de interés turístico a la exposición.

Abordamos el tema junto a Maximiliano Centurión, delegado de Un Solo Uruguay por Soriano.

Vamos a tener un stand, como cualquier otro expositor, donde todos los delgados que podamos estar, de los 130 que somos, de todo el país. Y también van a estar los cuatro integrantes de la mesa principal, para que la gente pueda acercarse y conocerlos mano a mano, hacer sus planteos y mostrar sus inquietudes. Queremos que la gente se acerque y conozca de primera mano lo que hacemos.

El tema del interés turístico fue entre la Asociación Rural de Soriano y el Ministerio de Turismo. Pero siempre dijimos de seguir para adelante con el stand. No creemos que tengamos que retirar el stand por la decisión del ministerio. De parte nuestra, lo que tenemos que hacer es difundir lo que estamos haciendo y trabajar por la proclama.

Queremos hacer algo como lo que se hizo en las vigilias, pero en lugares más estratégicos e importantes, en los lugares donde pasan cosas importantes y con las que en algunos casos no estamos de acuerdo.

No nos retiramos de las mesas de trabajo. Lo que se consiguió hasta ahora no es suficiente y no va de acuerdo a nuestra proclama. Se decidió tomar medidas, pero no retirarnos. Si nos llaman, vamos a seguir yendo. Pero hasta que no consigamos lo que queremos, que es para toda la ciudadanía y no solo para el campo, vamos a tomar medidas.

La idea de las reuniones con políticos es ver qué puntos en común tenemos con ellos en relación a nuestros planteos y reivindicaciones: qué cosas comparten y qué no.