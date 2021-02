Elbia Pereira: "Los profesores se han responsabilizado más allá de su profesión, pero hay un límite"

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), planteó por qué están en desacuerdo con los anuncios brindados desde el Codicen sobre el comienzo de clases y por qué consideran que "el plan llegó tarde".

El gobierno ultima los detalles para que las clases puedan comenzar el 1° de marzo. El presidente del Codicen, Robert Silva, brindó una conferencia de prensa la semana pasada en la que anunció los cuatro objetivos que se trazaron para el año lectivo que está próximo a empezar: mayor presencialidad, un plan pedagógico para los estudiantes de mayor vulnerabilidad educativa, espacios de acompañamiento para alumnos y docentes, y el desarrollo de estrategias que ayuden a seguir incorporando la virtualidad.

Cómo recibieron el nuevo protocolo

Los directores de los colectivos y técnicos serán los que determinen si están adecuados o no, qué pasará con aquel contrato con aquellas entidades que ofrecen sus lugares. No se han previsto docente que suplan a otros que estén enfermos o en cuarentena. Está el monto de 10 millones de pesos para reforzar auxiliar a la limpieza de locales, para 2800 centros son 3500 pesos. Para nosotros es muy insuficiente para reforzar el trabajo de auxiliares.

Los docentes y directivos de las escuelas son los que eventualmente deben buscar espacios alternativos en aquellos centros que no estén dadas las condiciones. Nos convocan el 17 de febrero se estará haciendo el primer llamado de maestros, subdirectores. El primer llamado de maestros en todas las escuelas del país. si este calendario tiene estas fechas de que así va hacer, esto tiene que haberse dado mucho antes de que los docentes fueran convocados. Si miramos el calendario del mes de febrero, si ingresamos el día 17 tenemos tres días hábiles y cinco días de la semana siguiente. ¿En ocho días se podrán solucionar aquellos problemas diarios en donde no están dadas las circunstancias?

Situación en las escuelas

No se señala si están garantizados si las escuelas reciban los insumos necesarios para el año. Pensamos que el año 2020 fue una situación nueva, pero ahora en el 2021 entendemos que debió haberse dado un inicio más seguro. Fuimos convocados el viernes pasado para informarnos de este plan. Está escrito que somos los directores de las escuelas los que buscaran los espacios necesarios en aquellos grupos en los que no están dados los espacios suficientes. Si es lo mismo del año pasado, no todas las escuelas están preparadas, sacando las escuelas rurales. El resto de las escuelas del país tuvimos situaciones muy diversas. La diferencia de situaciones hace que esto haya profundizado situaciones. Tiene que ser segura para niños y para la comunidad educativa. A esto es lo que decimos que llegó tarde el plan. Hay mucho que ajustar y las responsabilidad no puede quedar en los directivos, sino que tiene que estar en quienes toman las decisiones. Seguramente ser hubiese ajustado mucho más de lo que ahora se va a encontrar el primero de marzo y en donde los funcionarios o maestros no tengan que decirles a los padres que no están en condiciones.

Se fueron subsanando porque somos muy vigilantes de protocolos. Ajustaron situaciones edilicias de carencias que se temían y se fueron ajustando durante el año y claramente los maestros llevaron ese cuidado. Focos en centros educativos no hubo. Se aplicó a rajatabla el protocolo buscando cómo se podía para tener lo necesario para que la escuela funcionara bien. ¿Se van a recibir partidas para que los directores puedan comprar lo necesario? No está escrito, no está dicho. Los profesores se han responsabilizado más allá de su profesión, pero hay un límite.

Entiendo que la inmunización es buena, pero entiendo que es una vacunación no obligatoria. También es bueno que estemos dentro del grupo de prioridades. El docente es un ciudadano de gran disposición y estamos expuestos muchas veces. No nos parece desacertada la oportunidad de inmunizarnos en el grupo primario.