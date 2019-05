Elecciones internas 2019: Lacalle Pou lidera en el PN, pero Sartori sigue creciendo; Sanguinetti y Talvi acortan distancia en el PC; Martínez mantiene la tendencia del liderazgo en el FA

"Después que se aclaren los candidatos, habrá que ver si logran retener a los votantes de los otros precandidatos. Por eso ahora los candidatos no pueden ser tan duros entre ellos", apuntó la directora de Cifra.

Las elecciones internas están a un mes y medio. ¿Hay claros favoritos en todos los partidos? ¿Puede haber alguna sorpresa en estos últimos días de campaña? Repasamos los datos de todas las encuestas junto a la directora de Cifra, Mariana Pomiés.

El 48 % de los que piensa votar en la interna del Frente Amplio lo haría por Daniel Martínez, según expresan los encuestados. Es una interna bastante estable, sobre todo si se compara con la interna del Partido Nacional.

En la interna del FA el liderazgo está afirmado. Pero tenemos que ver qué puede pasar ahora, cuando empieza la campaña fuerte. Se trata de la interna más tranquila, en la que menos discuten los precandidatos. Eso hace difícil que la interna se mueva.

La interna del Partido Colorado sigue mostrando el liderazgo de Sanguinetti. Ahora tiene un 48 %, seguido de Talvi con un 38 %. La intención de voto del partido bajó.

En la interna nacionalista, el liderazgo de es Luis Lacalle Pou. Pero Sartori está marcando mucho crecimiento, por lo que eso pone incertidumbre.

Los votantes de Sartori son los más jóvenes, los menos educados y de nivel socio-económico medio-bajo. Trajo al Partido Nacional un público que es el de nivel más bajo, que estaba más vinculado al Frente Amplio o al Partido Colorado.

A pesar del crecimiento de Sartori, Lacalle Pou mantiene su liderazgo. Pero en el último mes todos pondrán la carne arriba del asador. Sartori tiene que concretar la intención de voto. Lacalle Pou tiene un público más votador.

Nos enfrentamos a una campaña un poco distinta por la innovación que trajo la propuesta de Sartori. Pero veremos cómo funciona.

Después que se aclaren los candidatos, habrá que ver si logran retener a los votantes de los otros precandidatos. Por eso ahora los candidatos no pueden ser tan duros entre ellos.

No me animo a decir que Sartori no pueda alcanzar a Lacalle Pou. Nada me sorprende. No me imaginaba que pudiera llegar hasta donde está.

Sartori era outsider del país, Talvi era outsider de la política. Pero Talvi ha contado que se viene preparando. La estrategia de Talvi es presentarse como alguien por fuera del sistema político, con otras modalidades. Él quería marcar diferencia y decidió no recibir el apoyo de Sanguinetti.