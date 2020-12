Elecciones municipales en Brasil: "Bolsonaro no logró permear la lógica de la política local"

La semana pasada hubo elecciones municipales en Brasil. El partido del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvo una baja en el electorado y el PT perdió en todas las capitales de los estados brasileños. Lo analizamos con el politólogo Camilo López Burián.

Elecciones

Le va mal a Bolsonaro, le va mal al PT y le va bien a la derecha tradicional. Bolsonaro está sin partido. Se va del partido Social Liberal y luego intenta formar el partido Alianza por Brasil, llamativamente o no retoma algunas ideas de la vieja derecha. Intenta formar un partido y no lo logra y apoya partidos que están cerca ideológicamente de él y son derrotados. Bolsonaro es un gran derrotado en este proceso. Eso no implica que sea una opción perimida para las próximas elecciones nacionales. Al ver la intención de voto y las preferencias, hay un núcleo del 30 % cercano a Bolsonaro.

En Uruguay no gobiernan personas, gobiernan partidos. En Brasil es muy importante el peso del candidato en el territorio y eso le da el peso también en la corrupción. Eso hace que tengamos una estructura de partidos débil. Eso hace una lectura electoraliza muy vinculada a la base territorial. Eso hace que Bolsonaro no logre permear la lógica de la política local. Por eso quienes ganan son los partidos de la derecha tradicional y que tiene una presencia territorial muy marcada como el Partido del Movimiento Democrático Brasileño. Es un partido que no presenta candidatos pero siempre es el socio en las coaliciones para los demás. Es parecido al Peronismo con un ala a la derecha y otra a la izquierda y tiene muchas diferencias territoriales.