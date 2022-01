Emergencias móviles: "No hay problema con la atención de las ambulancias"

La Cámara de Emergencias y de asistencia médica extrahospitalaria informó que se experimentan demoras en el servicio, sobre todo en "los llamados de menor gravedad y el servicio de atención telefónica", a causa del "aumento exponencial de la demanda" por la situación epidemiológica actual. Contactamos con el dirigente de la Cámara de Emergencias Móviles quien explicó que están "sobre exigidos, no saturados".

Según el comunicado difundido el pasado viernes se está priorizando la atención de los casos de emergencia y urgencia. En este sentido, la Cámara solicita a sus afiliados la "comprensión en la demora de aquellas situaciones que no revisten gravedad".

Las emergencias móviles y el aumento de casos de Covid

Creo que la palabra es sobre exigidos. Saturados no porque saturado es cuando uno no tiene respuesta. Todas las empresas de emergencia móviles del país estamos muy exigidos, en particular en las zonas de Montevideo y aledaños por un aumento de la demanda por consultas de infecciones respiratorias altas. Estas consultas son en relación a consultas banales, no son códigos importantes. Cuando uno llama se hace una serie de preguntas para saber si hay que mandar una ambulancia rápida o qué tipo de móvil. En estos de casos que pedimos tolerancia a la población, son porque son casos leves. Son aumentos en las consultas telefónicas, video consultas y consultas en nuestras clínicas. Quiero dejar claro que no hay una alteración en la tasa del uso de las ambulancias. Son las que preservamos porque es nuestra razón de existir.

Todo el mundo hace uso de su empresa de emergencia móvil a la cual esta afiliado, cosa que es razonable. Estamos un poco sobre cargados en ese tema. Si antes demorábamos media hora, ahora vamos a demorar el doble porque estamos sobrecargados y por toda la situación por todos conocida.

En absoluto (no se le puede pedir a la gente que no llame si hay una preocupación de un posible caso o de una infección respiratoria) queremos que no nos consulten. Para eso estamos. Simplemente, no tenemos la rapidez de la respuesta que estábamos teniendo hace un mes atrás. Porque se dio un pico que fue notorio en enero donde aumentaron entre un 80 y 89% este tipo de servicios.