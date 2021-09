"En esos dos meses igualamos la cifra de lo que ha sido en todo el año": preocupa el aumento de suicidios en Treinta y Tres

Uruguay tiene una de las tasas de suicidio más altas de América Latina. En las últimas horas se manifestó preocupación por la situación de Treinta y Tres, en donde se registraron ocho casos en el mes de agosto. El director de Salud del departamento, José Quintín Olano, dijo que "no hay una causa común ni un hilo conductor en común". Si bien "ninguna de estas situaciones estos pacientes habían requerido asistencia en esos días o en ese momento", Olano afirmó que "Asse tiene una carencia importante de psiquiatras" en la localidad.

Casos de suicidio en el departamento

Treinta y Tres tiene aprox por año entre 110 y 14 suicidios que tiene una distribución lo que pasa ene l país. Este año llevamos 20 suicidios. 8 en agosto y 4 en julio. En esos dos meses igualamos la cifra de lo que ha sido en todo el año. Tenemos preocupación y no encontramos un factor común como posible causa. No tenemos una agrupación por rango de edad, están distribuidos por distintos rangos de edad. En cuanto al sexo, la mayoría de los suicidios son de hombres y la mayoría de los intentos son de mujeres. En algunos casos son consumidores de sustancias, en otras historias trágicas. No hay una causa común ni un hilo conductor en común. La sociedad de 33 cuando Uruguay ha tenido situaciones de suicidio por situaciones económicas, en Treinta y Tres no lo hubo. Tal vez los dos factores nuevos que hayan lo que ha significado la pandemia en cuanto a la separación de actividades comunes y amigos. Treinta y Tres es una actividad afectiva. Treinta y Tres ha sufrido mucho esa separación y el distanciamiento por la pandemia.

Lo otro diferente que noto es una difusión de esta problemática mucho mayor, seguramente por las redes sociales. Un tema que nos ha mantenido ocupados es el de salud mental. Antes de la asunción, comenzamos a trabajar un proyecto para ver qué podía hacerse desde el punto de vista local para ver qué hacer. Se está trabajando en un proyecto con el aporte de la intendencia, que tiene más estructura en salud, presentadores privados y públicos, Mides. Generamos un lugar en el que haya aporte en salud mental que es multifactorial.