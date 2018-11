“En Perú hay indignación nacional por el caso Alan García porque lo que dice no es cierto: sus Gobiernos están manchados de corrupción”

El exjerarca Pedro Cateriano presenta en Montevideo su libro "El Caso García".

El Gobierno uruguayo dijo que es una “decisión difícil” y todavía no definió si otorga el asilo político a Alan García, quien fue dos veces presidente de Perú (entre 1985 -1990 y 2006 – 2011).

En tanto, llega a las librerías uruguayas “El Caso García”, un libro que recopila las acusaciones que pesan sobre el exmandatario.

Abordamos el tema junto al exdiputado y exministro de Defensa y primer ministro de Perú (durante el gobierno de Ollanta Humala 2011 -2016), Pedro Cateriano, autor del libro.

Fue un político que tuvo la oportunidad de hacer el bien en dos ocasiones, pero lamentablemente sus dos Gobiernos están manchados de corrupción, y eso es penoso y vergonzoso.

La política económica de García llevó a la quiebra del Estado peruano, además de acusaciones serias de violación de los derechos humanos, que no se pudieron investigar por los acuerdos políticos que tenía.

García había dicho ante la prensa que iba a cumplir con declarar, que no tenía temor porque no había cumplido ningún delito, y que iba a aclarar las acusaciones que consideraba falsas en base a la persecución política que él dice que existe.

En Perú no hay una dictadura ni un Gobierno autoritario, por lo que no hay persecución política. En el país hay una indignación nacional con este tema, porque lo que García dice no es cierto.

La ciudadanía quiere que él concurra ante la Justicia para aclarar estos gravísimos cargos. Confiamos en que Vázquez respete los compromisos internacionales.