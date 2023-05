"En Uruguay casi nada funciona a nivel carcelario, ni siquiera prenden las llaves de luz", dijo Germán Aller

En la Comisión de Constitución y Legislación del Senado está a estudio un nuevo proyecto sobre prisión domiciliaria, que plantea una solución “integral” según dijo la senadora blanca Carmen Asiaín. El texto establece varios cambios respecto al proyecto original de Cabildo Abierto, que fue presentado en 2021. El debate de fondo pasa por quiénes se verán beneficiados, y si entre ese grupo están o no los militares presos por crímenes de la dictadura. Recibimos a Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal de la Universidad de la República.

Cuando se hizo el primer proyecto de ley, se veían aspectos positivos y otros negativos. Los negativos forzaban a no acompañarlo tal cual estaba. Estadísticamente, no es una gran descompresión.

Uruguay tiene que ir apuntando, más allá de este proyecto, no solo a descomprimir, sino a no tener en la cárcel gente que no tiene por qué estar en esa situación en la que vive en la cárcel.

Lo del hacinamiento es verdad, pero si no tuviéramos hacinamiento y tuviéramos las cárceles en mejores condiciones, igualmente habría que tener este tipo de herramientas.

La línea histórica de nuestro Instituto, con gente de diferentes colores políticos, no los hacemos pesar.

Tenemos distintos ámbitos y en general se termina aplicando el código 228 del código penal. Se refiere a personas que están con prisión domiciliaria. Este proyecto lo que pretende es ordenar la casa.

Se da la paradoja de que hay personas que pueden obtener libertad, pero no prisión domiciliaria, eso no tiene mucho sentido.

Edad para prisión domiciliaria

Si a los 65 una persona se puede jubilar, bueno, esto no es la jubilación del preso, pero tendría una equiparación, es una cifra perfecta. Entre otras cosas, eso no quiere decir que la cárcel no cumpla rituales sociales. Sabemos perfectamente que en la cárcel la edad es muy distinta. En las prisiones los años no pasan igual. El tiempo pasa distinto.

Estas disposiciones no necesariamente obligan al juez a dar la prisión domiciliaria.

Prisión domiciliaria y los presos por crímenes de la dictadura

Habría que revisar en el régimen de excepciones alguna cuestión.

No se puede dar una respuesta inequívoca, tiendo que no va a cambiar el estatus quo, muchos de ellos tienen prisión domiciliaria aun no teniendo esta ley. Se discute con esto si van a quedar libres, no van a quedar libres. Me parece aventurado pensar qué va a ocurrir.

Análisis sobre el proyecto

En Uruguay casi nada funciona a nivel carcelario, ni siquiera prenden las llaves de luz.

En algún momento hay que tomar al toro por las guampas. Si queremos una pena estrictamente aflictiva de que el individuo debe pagar con dolor su mal causado.

Nuestra clave no es la fuerza física sino la jurídica.