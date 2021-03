Enrique Antía: "Está claro que precisamos del turismo, pero necesitamos un turismo responsable"

El intendente de Maldonado habló sobre la expectativas de la Semana de Turismo, el ocio nocturno, el balance del mes de enero y el caso del ciudadano argentino.

Semana de Turismo

Hay una preocupación en Maldonado que viene luchando exitosamente contra el covid, porque habrá una avalancha de gente hacia el este y no solo Montevideo, la gran parte del país está en rojo y como nos pasó en verano vino mucha gente y aumentó contagio en el departamento, por ese lado puede haber otra ola. Lo que planteamos fue una señal a toda la comunidad de Maldonado que se cuide. No vamos a cerrar el departamento porque la gente tiene el derecho a venir, pero que se cuiden al máximo en esta Semana Santa y que nos puede afectar después en el correr del invierno mientras avanzamos con la vacunación.

Ocio nocturno

La temporada de verano la gente entraba muy tarde a los restoranes por la noche y no había tiempo ni siquiera para hacer dos turno entonces se extendió hasta las 2 de la mañana. Ahora hay un clima diferente, anochece más temprano y las 12 de la noche es razonable un cierre de comercio. De todas maneras vamos a mantener un control de aglomeraciones como lo hicimos todo el verano en más de 600 situaciones, entre intendencia y Cecoed con la policía y que fueron muy exitosas. Hemos cerrados algunos puntos clave de motivo de aglomeración. Por ejemplo, la perla del centro, el puerto, los Dedos, por la noche cerraremos algunos puntos de estacionamiento. También cerramos el Parque Indígena y el Mancebo. Dejamos abierto con protocolos, reducido el Jaguel o la Reserva de Flora y Fauna de Pan de Azúcar, la gente va pero hay un ordenamiento y protocolo importante que se está cumpliendo a rajatabla. La gente puede ir a la playa, pero que cuide las distancias y tenemos varios lugares para disfrutar con el cuidado correspondiente. La actitud de protegerse la vamos a tener para que no se nos escape los números de covid en Semana Santa.

Balance de enero

Lo de las camionetas en el puente fue una broma en el momento justo que hizo que todo el periodismo llamara, porque sino no llamaba nadie. Con toda la picardía lo hicimos. Acá esta claro que precisamos del turismo, pero también necesitamos de un turismo responsable. No venga en forma displicente, como vimos de grupos que no les importa nada. Acá en Maldonado se respeta el tapabocas de forma colectiva, las personas que vengan que se cuide y que nos cuidemos porque de eso se trata. Todos estamos llorando la muerte de Sonsol, la de Abt días pasados, hay gente que aún no comprendió y salió atrás de los tamboriles. Lo vi por televisión y vi otras concentraciones, contra eso hay que trabajar generando reacciones importantes.

No vi la fiesta que sucedió en el departamento porque era de noche, pero gracias al trabajo de los inspectores municipales descubrieron la fiesta. Tenemos una actitud permanente de control. No aprobamos ninguna fiesta y controlamos cientos de posibles de fiestas que tuvieron un gran control gracias al trabajo exitoso de los trabajadores municipales que hicieron un seguimiento por las redes sociales y alertaron a la policía para poder agarrarlas infraganti. Muy difícil agarrarlas por las redes cuando se convocan un ratito antes. Hay un control de actitud permanente y eso es lo que hay que hacer para cuidar nuestro turismo y nuestra gente. El turista que viene a Maldonado viene contento porque sabe que lo estamos cuidando.

La temporada pasada teníamos entre 8 y 10 casos por día, después quedamos entre 18 y 30. Ayer hubo 19 cuando en otros lugares del país hubo 100. Ahora nosotros estamos cuidando que no se nos pase a 100 por día. Es un llamado a ser muy responsables.