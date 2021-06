Enrique Pées: "Gas Sayago fue un voluntarismo fracasado, no un proyecto"

El director por Cabildo Abierto de UTE ahondó en los detalles de la nueva auditoría realizada a Gas Sayago. Sendic se refirió a este caso y expresó que fue "poco seria". El documento, que fue realizado por la consultora internacional PWC, indicó que se generó una pérdida de 213 millones de dólares. 113 fueron pagados por UTE y Ancap.

Auditoría a Gas Sayago

No era el cometido de Price hacer una nueva auditoría contable. Se le pidió a Price que utilizando la información auditada, se hiciera. Si hubo errores, fue de quienes llevaron la contabilidad. Cuando aparezca la factura sabremos. No solo no hay factura, sino que se pagó con tarjeta de crédito.

Esto lo tuvimos que explicar desde hace un año atrás. Comenzamos esta investigación en junio cuando asumimos y allí le explicamos a todos que lo que se necesitaba no era una auditoría contable más. En Gas Sayago durante 10 años hasta ahora se hicieron muchas auditorías con empresas privadas responsables de auditorías de balance y nosotros impulsamos una auditoría de gestión. Parte de la información existe y realiza una evaluación. Se parece más a una evaluación de proyecto. No entiendo cómo puede confundirse un tema contable con un tema de gestión. En este feliz escenario democrático es muy bueno que ocurra y bienvenidas las críticas. Aquellos que entendemos que la auditoria de gestión es adecuada en términos de referencia que nosotros mismos fuimos los que transformamos en una auditoria de gestión. Si hubo algún error y sí lo hubo, fue en la contabilidad de Gas Sayago. Además de ser un derroche escandaloso de nuestros recursos. Hemos pedido que se investigue ese tema. No existe la frase “clases de PIANC”. La contabilidad dice “membresía PIANO”. Lo que hizo Price fue clasificar lo que allí se dice. Se clasificó de forma tal para evaluar y decirnos una ratificación de lo que nosotros habíamos estado estudiando.

Repercusiones sobre esta auditoría

He sentido voces de que no hay nada nuevo. Esas son personas que están vinculadas a los 10 años del proyecto. Para nosotros que desde junio empezamos a investigar allí y que tampoco encontramos todo nuevo, sino algunas cosas. Encontramos la ratificación a nuestros propios hallazgos. Que ahora una auditoría les explique el derroche que hicieron sobre nuestros recursos para ellos seguro no es novedad, para el ciudadano sí. Es la primera vez que se tiene sobre la mesa una auditoría independiente. Nunca hubo auditorías independientes que actuaran como auditorías de gestión. Es la primera vez que el ministerio público va a tener a disposición una auditoría realizada por una consultora de la reputación internacional como PWC. No es más de lo mismo. Hay un tercero que da la opinión independiente y jugándose su reputación al hacerlo.

No se gastaron 213 millones. Eso es el piso a partir del cual hay que construir el verdadero derroche que se hizo. Ahí no están contabilizados los funcionarios de UTE que pagaban, los viajes de funcionarios de UTE pagando el proyecto, los viáticos que pagaba UTE. Todo eso no está en los 213. La cifra está entre 230 y 250 millones. Si nos equivocamos va a ser por pocos millones en nuestras estimaciones. Es cierto también que los 100 millones que se aportaron y la entonces ministra Carolina Cosse en 2017 dijo que aún no estaba terminada en ese momento. Aún quedaba algo en la caja de los 100 millones que aportaron en 2015 para seguir gastando en la nada. Una de las tantas empresas brasileras que aparecieron en el escenario casualmente la mayoría de las empresas que fueron y ganaron como OBAS que no aparecen en el año 2013 cuando gana la licitación, sino que seis años antes ya estaba ayudando antes a armar el proyecto. Estaba enterrado bajo agua el dragado que ya no existe y también fue una empresa brasilera que se llevó más de 50 millones de dólares. Entre las empresas brasileras se llevaron más de 150 millones de dólares. Esto fue un voluntarismo fracasado, no un proyecto.