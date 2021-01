Erick Langer: "Me parece que el Partido Republicano se va a dividir"

Graves incidentes en Estados Unidos ocurrieron dentro del Capitolio en la jornada de este miércoles que tuvo como resultado una mujer asesinada y hubo una detonación de gases lacrimógenos. La sesión debió suspenderse y la alcaldesa de Washington ordenó un toque de queda en la ciudad desde las 18:00 locales hasta las 06:00 del jueves. Conversamos con el profesor de la Universidad de Georgetown para analizar la situación.

Sensación

Ojalá que lo saquen del poder según la enmienda 25, pero es muy difícil. Aquí las instituciones son bastante fuertes. Me parece que el Partido Republicano se va a dividir. La gente que está a favor de la democracia se va a vivir y va a ser muy difícil para el Partido Republicano seguir como está. Es muy difícil saber qué pasará. Al final creo que la soberbia de que le decimos a los demás cómo hacer democracia, ahora ya no lo podemos hacer. Me parece que va a tener muchas consecuencias para Estados Unidos. Siempre hemos querido predicar para el resto del mundo y ahora ya es bastante difícil.

No se sabía que iba a ser tan fuerte, pero sí se había que había algunos congresistas que estaban tratando de mostrar a Trump su lealtad. El presidente está tratando como pueda de hacer autogolpe. Sí tiene colaboradores en el congreso también. No creo que pensaran que iba a pasar esto, pero sí alimentar su idea falsa de que había ganado las elecciones. Trump no lo quiere reconocer, pero eso es una mentira.

Evaluación de una solución

Hay que regular medios como Twitter, Facebook. Regulando esto creo que es un principio. La sociedad ha empezado a dividirse por esta tecnología. Me parece que hay que tener mucho cuidado para que no divida más a la sociedad. Esta sería una de las soluciones más importantes. Me parece que estamos como estamos por esta tecnología que antes no estaba. Estados Unidos tiene que liderar la regulación porque son empresas estadounidenses. El problema es la forma en la que hacen dinero.

No se necesita al expresidente para el cambio de mando. Se necita que el presidente electo firme en una biblia. Es el presidente de la Corte Suprema quien tiene que estar. Hay una aceptación del presidente electo. Nunca se ha contemplado que un presidente no estuviera, pero hoy la presencia del expresidente no es necesaria para la transmisión de mando.

Parece que hay tres emergencias médicas de gente que murió. También hay varios policías heridos también. Hay policías y guardias que fueron cómplices.

Hubo senadores que dijeron que eso sí fue guerrismo anoche y que eso está basado en mentira y que lo que se tendría que haber hecho es simplemente decir la verdad.