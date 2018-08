Ernesto Murro y su posible precandidatura: “Por ahora, disfruto de la idea de Mujica y del apoyo de la gente”

El ministro de Trabajo abogó por "más y mejor negociación colectiva" y reiteró que el Gobierno esperaba "mayor conflictividad".

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se reunió con la Asociación Nacional de Productores de Leche para conversar sobre la situación que atraviesa el sector lácteo. Sindicato y patronal acordaron días atrás una tregua para volver a negociar un acuerdo salarial de esa rama de la industria. Las partes en pugna aceptaron la propuesta que les entregaron los ministros de Industria y de Trabajo.

Además, el nombre de Murro fue manejado por José Mujica como uno de los posibles precandidatos presidenciales por el Frente Amplio.

Polémica en almuerzo de ADM

El protocolo no se rompió. Fue una cosa nueva que se hizo. Fui a escuchar, como voy siempre. Y en determinado momento, el moderador me hizo un pregunta a mí en vez de a los expositores. Pedí permiso y hablé, luego que hablé, me aplaudieron. Creo que el artículo de El Observador está flechado.