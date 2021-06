"Es la promoción de aquellos sectores más afectados para que haya algún incentivo de contrataciones", dijo Pablo Mieres sobre el nuevo proyecto de ley del gobierno

El ministro de Trabajo conversó sobre el nuevo proyecto de ley para aumentar el acceso al empleo de jóvenes, mayores de 45 años y discapacitados. También habló sobre el aumento de trabajadores en seguro de paro y la forma de interpretar los datos. Por otro lado conversó sobre las herramientas tiene el ministerio para revertir la situación y compartió su opinión sobre el paro general del Pit-Cnt.

Proyecto de ley

Se trata de un instrumento de lo que se llama las políticas activas de empleo. La solución para la dificultad de empleo tiene que ver con el crecimiento de la economía, la captación de inversiones, motores grandes que mueven la situación laboral. Pero lo que hay que hacer por parte de las políticas activas de empleo es la promoción de aquellos sectores más afectados para que haya algún incentivo de contrataciones. Ese es el objetivo de este proyecto de ley que toma referencias normas que están actualmente vigentes, como la ley de empleo juvenil y lo que hace es unificar en un solo instrumento legislativo, modificar algunas modalidades y darles de nuestro punto de vista mayor posibilidades a su aplicación porque hemos constatado que la ley de empleo juvenil se ha usado poco y la ley dirigida a la población vulnerable tampoco ha sido muy usada y nosotros buscamos es relanzar esta iniciativa, corregirlas y darle mayor facilidad del uso e incorporar algunos sectores que no estaban en la normativa actualmente vigente, que son los mayores de 45 años y las personas con discapacidad.

Puestos de trabajo

Hacemos el cálculo que para el monto que se va disponer para esto que serán unos 16 millones de dólares al año se podrá incentivar alrededor de 8500 trabajadores al año. La ley de empleo juvenil en seis años benefició a unos 8 mil jóvenes, acá lo que estamos previendo es que haya 8 mil por año, siempre cuando se use. En realidad el calculo que hacemos que este dinero se dispone por año fue el monto que se usó en seis años. Para incentivar el uso y hacerlo más fácil, que sea menos exigentes desde el punto de vista de los trámites burocráticos. Desde que promocionamos este proyecto de ley hemos tenido varias consultas en el Ministerio de Trabajo.

Salario

Población con discapacidad

Todavía no hemos aplicado la convocatoria porque recién se generaron las vacantes, si bien el nivel de participación con discapacidad es mayor que en otras reparticiones del Estado, aún no hemos llegado a la cuota. Es un tema que hay que empujar.

En el Ministerio de Trabajo no hemos llegado a ese nivel. Hay un problema con cumplir la cuota, la capacidad de reclutamiento de puestos nuevo está agotada y en estas condiciones resulta muy difícil.

Es parte de las cosas que hay que fiscalizar en la inspección, pero seguimos estando por debajo. En el caso del sector privado es bastante lógico por el sector privado, primero porque es nuevo y es muy difícil en un contexto donde no hay un crecimiento de oferta laboral, además se cumpla con una cuota especial, por eso estas cosas deben ayudar.

Aumento en el Seguro de paro

El costo depende del salario que tengan, pero da una cifra importante de unos cuántos millones de dólares. Hemos gastado hasta fines del año pasado 450 millones de dólares en seguro de paro. Hay un esfuerzo y ese esfuerzo por más que el subsidio, todo eso cuando uno lo mira en términos de ingreso de la persona es una afectación igual, el subsidio no le soluciona a la persona, pero si lo ayuda a pasar. Hay un costo social que de todas maneras aunque el Estado ponga su esfuerzo.

Inmediatamente que se toman medidas de restricción de actividad y lo hemos constatado de que impacta inmediatamente en el seguro de paro. El año pasado tuvimos un pico en abril y mayo de más de 180 mil trabajadores en el seguro de paro, algo histórico ya que nunca había ocurrido. Luego vino un proceso de recuperación muy fuerte y continuo que llegó a noviembre con 77 mil. En diciembre se tuvo que tomar restricciones por el aumento de contagios y ya diciembre se frenó quedando en 77 mil y en enero también. Después empezó a bajar hasta los 72 mil de marzo y en ese mismo mes tomamos nuevas medidas de restricciones, entonces cuando se generan esos dos incrementos en abril a 76, en mayo a 80 mil, esos dos crecimientos tienen dos características fundamentales: una todo el incremento está directamente explicado completamente por los sectores que frenamos, el comercio, la enseñanza, el deporte, los espectáculos y hotelería. Eso explica el 100 % del incremento durante de los dos meses, con una diferencia y esta es la segunda característica que es que el primer mes en abril hubo un aumento del seguro de paro total, fueron unos 3.300 trabajadores en seguro de paro total de esos sectores que era lógico porque se frenó la actividad repentinamente. En mayo, los 4.000 que incrementaron son de seguro de paro parcial o flexible, nosotros creamos el seguro de paro flexible a fines de abril con lo cual son de los mismos sectores pero además tienen esa modalidad que es flexible o parcial. Es muy probable que sean trabajadores con las reglas de juegos generales, se abrió una puerta para gente que no estaba amparada pudiera aplicarse.

Novedades en la negociación salarial

La próxima ronda aún está en análisis, con respecto al planteo de la duración el debate está si la situación de excepcionalidad amerita o no un nuevo puente o si vamos a una normalidad más normal. Yo preferiría avanzar hacia un plazo más extenso porque eso genera certezas para las partes y para el propio gobierno relacionado con las políticas salariales. La recuperación a partir de enero de 2022 es un compromiso que firmamos, es comenzar a recuperar, hay que determinar cuánto es lo que se debe recuperar y luego establecer un cronograma de recuperación. El puente puede ser corto o largo y qué ponemos arriba del puente es otra discusión.

Opinión del paro general

Los reclamos me parecen totalmente en contra, implican un juicio con respecto al gobierno y a la gravedad que estamos viviendo, pero también digo con claridad que son parte del juego democrático, el movimiento sindical tiene todo el derecho de elegir sus medidas de protestas y demandas. Debemos decir que hubo un entendimiento dentro del movimiento sindical para garantizar un valor que mañana pudiera proceder con el proceso de vacunación sin ninguna afectación. La valoración que hace sobre las políticas del gobierno las rechazamos.

Nadie es tonto en esto. Este paro tiene relación para ampliar la campaña en la recolección de firmas contra la LUC. Creo que está relacionado, no quiere decir que no tenga derecho hacerlo, hay una vinculación entre ambas cosas. Hay un cuestionamiento contra el gobierno que me parece injusto.