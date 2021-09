"Es una maniobra distractiva querer hablar del periodo anterior" en la Comisión Investigadora sobre la gestión de Cardoso, dijo Kechichian

La senadora y exministra de Turismo habló sobre la gestión de Germán Cardoso en el ministerio, la instalación de una comisión investigadora por compras y las críticas de la oposición por la comisión investigadora. También conversó sobre el futuro del turismo tras la pandemia.

Ayer sesionó por primera vez la comisión investigadora que analiza las compras directas, las contrataciones y los montos pagos por el Ministerio de Turismo a partir de 2010.

El grupo parlamentario dividirá su análisis entre la gestión de la exministra Liliam Kechichian y el exministro Germán Cardoso, quien debió renunciar a partir de denuncias sobre presuntas compras irregulares.

Sesionó la Comisión investigadora de Turismo en el Parlamento

Acá hubo un hecho claro notorio que eran las denuncias del propio equipo del ministerio de Turismo que hizo públicamente un conjunto de denuncias. El FA consideró necesario crear una comisión investigadora. En el parlamento se constituye dos pre investigadora que acuerda, una con las denuncias de Banchero y otras por Cardoso. Cuando se llega a sala el FA se encuentra con un sustitutivo que iba por encima resuelto la preinvestigadora, que juntaba las dos que tenía al denunciado al diputado Cardoso como denunciante y como trabajar en forma conjunta, cosa que nunca se había hecho en el parlamento y por eso lo digo mamarracho jurídico porque nunca hubo un antecedente.

Comprar como dice el exministro Cardoso a nosotros nos parece absurdo, dos gestiones incomparabales. Nuestro ministerio tuvo que enfrentar el bloque de los puentes durante 4 años, un conjunto de episodios que nos obligaron a tomar un conjunto de medidas. Como somos críticos de lo que pasó, declaré que estoy más que a la orden.

Banchero declarará frente a Cardoso y eso es preocupante. No es lo mismo denunciar frente al denunciado porque puede cohibir al denunciante, no es lo mismo que estar en un ambiente de garantías con legisladores de todos los partidos.

Apoyamos la dos investigaciones, pero no juntas. Una coalición que cuando se votó la comisión realmente no abrió la boca. No hubo ninguna intervención del Partido Nacional y una tibia intervención del exintendente de Rivera Marne Osorio en defensa de Cardoso y eso fue muy llamativo.

Nosotros nos sentimos que fuimos construyendo, no solo el Frente Amplio, sino una política de Estado en Turismo que tiene 25 años. Hablamos del ministro Villar, ministro postdictadura que incluso fue el primero de soñar en que Uruguay tuviera 3 millones de turistas y cuando Uruguay llegó a los 3 millones de turistas, nuestro gobierno, el presidente Mujica, el ministro Lescano y yo como subsecretaria lo invitamos a que estuviera con nosotros y que recibiera a ese turista tres millones. En el gobierno de Batlle con quien tuvimos muy buena relación, nosotros continuamos cosas entre ellas la marca de Uruguay Natural.

Estoy convencida que un país chiquito como Uruguay no puede empezar con todo solo. En el Turismo lo dije, lo digo y lo seguiré diciendo, es posible construir una política de Estado. Invitamos, aceptaron, fuimos juntos, una buena imagen de Uruguay. Uruguay ha mantenido esa buena imagen en el exterior. El problema es que el 13 de marzo de 2020, cuando se declara la pandemia, llamo al ministro y me puse a las órdenes porque me puse en su lugar. Nos quedaron una cantidad de cosas que el Ministerio de Turismo tenía como fortalezas. Hubo una clara decisión de Cardoso de borrar todo lo que había.

El corredor de los pájaros pintados habíamos hecho un plan estratégico al 2030 que no era del Frente Amplio sino del sector turismo, lo hicimos con 800 personas de toda la cadena de valor del turismo, se obvió, no se miró. Se empezó hablar de otra estrategia 2024 que todavía no conocemos. Y dentro de esa estrategia que nosotros teníamos, la regionalización, la descentralización y la creación de nuevos productos habían sido un objetivo exitoso, pero exitoso no solo por nosotros, exitoso porque esas cinco intendencias del litoral de distintos signo políticos que habían sabido trabajar juntas construyeron nuevos productos como ruta de sabores, turismo náutico, pueblitos con encantos, una cantidad de nuevos productos complementarios de las termas que seguían siendo el corazón del turismo en esa región, lo tiraron abajo. Echaron a toda la gente que estaba frente al cargo del proyecto que no eran cargos políticos, eran magíster en Turismo, era gente preparada. A mí dolió y no por nuestra gestión, uno puso mucho esfuerzo en esas cosas, me dolió y me sigue doliendo por el sector Turismo, que está en una situación dramática, que crea 100 mil puestos de trabajo y que generó en años más o menos buenos más de 2 mil millones de dólares de ingresos.

Hablamos mucho con parlamentarios de América Latina, los mexicanos y brasileros, cuando le decimos que teníamos mapeada vulnerabilidad y la pobreza, supimos el 13 de diciembre a donde ir exactamente a ayudar, no podían creerlo. Uruguay tenía fortalezas en el Turismo y no fueron aprovechadas.

El actual ministro Tabaré Viera anunció que se iba a reunir con los exministros, aún no nos ha convocado y repito que estoy a las órdenes. Quienes trabajamos en el sector turista amamos el trabajo de turismo.