“Estamos ante la posibilidad de unas FF.AA. que adquieran más poder y extralimiten sus funciones, por delegación o por indulgencia del sistema político”

La destitución de Guido Manini Ríos como comandante en jefe del Ejército tuvo diversas repercusiones en los más variados ámbitos. ¿Cómo influye dentro de las Fuerzas Armadas y en la relación de los militares con el Gobierno? ¿La salida de Manini Rios era un final esperado? ¿Hubo por parte de Manini Ríos un desconocimiento o desacato a un poder del Estado? Abordamos el tema junto Julián González Guyer, politólogo especialista en temas de FF.AA.

El nuevo comandante lo dijo: esto es un relevo, como que acá no pasó nada. Pero no fue un cambio administrativo normal. No es mucho lo que hay que esperar.

Hay un tema que actúa como detonante que es el asunto de los Tribunales de Honor, vinculado a las heridas del pasado y los problemas de la dictadura. Pero el tema central que pone al desnudo esta situación es que desde la salida de la dictadura, en 1985, hasta ahora, los gobiernos, de manera consecuente, le han prestado muy poca atención real a las Fuerzas Armadas. Los ciudadanos conocemos muy poco a las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, se le han dedicado pocos recursos políticos y materiales, poca preocupación a resolver y atender los temas de las Fuerzas Armadas.

La defensa nacional es tarea del Gobierno y se la ha dejado en manos de los militares. Se le ha dado poca atención a ese tema.

Hay una situación de tirantez que tiene que ver con algún intento tardío por parte del Gobierno –tardío porque el Frente Amplio hace 15 años que está en el Gobierno y este período se está terminando– de intentar resolver la reforma del sistema de retiros y pensiones militares.

El otro tema es la reforma de la Ley Orgánica Militar que data de 1974. Ningún Gobierno la reformó. Tenemos unas Fuerzas Armadas con una Ley Orgánica aprobada en dictadura. Ya no estamos en Guerra Fría ni en dictadura, pero las Fuerzas Armadas han transcurrido todos estos años del 85 hasta ahora sin que el sistema político haya hecho una reforma.

El Ministerio de Defensa es el núcleo donde se deben de elaborar las políticas de defensa nacional y las militares. Recién desde el 2006 empezó a haber cargos de responsabilidades ocupados por civiles en el ministerio. Sigue siendo un ministerio con muy escasas capacidades de formulación de políticas.

La institución se resiste a posibles cambios. Han manifestado la expresión de que como resultado de la autonomía que han gozado las instituciones militares, ellos entienden que tiene prerrogativas relacionadas con su actividad que les son propias.

El comandante tiene razón cuando dice que expresa el sentimiento de la oficialidad del Ejército. Esa opinión pesa: los subordinados opinan lo que opina el comandante.

A través de toda su actuación, Manini Ríos fue generando las condiciones para intentar consolidarse como un líder político. Durante tres meses tiene prohibido candidatearse.

El tema de fondo es cómo los integrantes de las Fuerzas Armadas conciben que fue su actuación antes y durante la dictadura. Para los militares, lo que se hizo en los cuarteles y la tortura de la gente, incluso las que llevaron a muertes de los presos, fue parte de la guerra.

Es bastante difícil que haya un partido político militar en Uruguay. Las condiciones no están dadas, a pesar del ambiente. El propio Manini ha dicho en su larga campaña política que no quiere un partido militar.

Estamos ante la posibilidad de unas Fuerzas Armadas que adquieran más poder e influencia, extralimitando las funciones que les corresponden, por delegación o indulgencia del sistema político.