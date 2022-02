"Estamos confiados en que los argumentos son fuertes" afirmó Ceretta sobre recurso de inconstitucionalidad para Casa de Galicia

Una agrupación de más de 1.000 socios de Casa de Galicia resolvió presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la ley aprobada en el Parlamento que determina la absorción de los usuarios Casa de Galicia por otras mutualistas. Los afiliados de Casa de Galicia consideran que se atenta contra el principio de poder elegir libremente la mutualista nueva y que hay un choque entre el Poder Legislativo y Judicial porque aún hay una sentencia pendiente.

El recurso contra la ley para Casa de Galicia

Si no se deroga, la ley sigue vigente y se aplica a todo aquel que no haya obtenido una sentencia de inconstitucionalidad.

Estamos convencidos que se vulneran los preceptos constitucionales y corresponde la declaración de inconstitucionalidad. En este caso, como no hay ningún juicio pendiente, se tramita por lo que se denomina vía de acción, es decir, se comparece directamente ante la Suprema Corte de Justicia. Pero nuestros sistema de control de inconstitucionalidad se da de forma concentrada, porque solo un órgano puede determinarlo que es la Suprema Corte de Justicia. Curiosamente, es con efecto solo para el caso concreto. Solo se benefician aquellos ciudadanos que hayan comparecido o hayan obtenido la sentencia. No tiene efectos generales. Uruguay tiene este sistema curioso, pero siempre ha sido así.

También, vulnera el principio de igualdad, porque hay dos categorías de usuarios: los que sí pueden elegir y los que no, que son los de Casa de Galicia. Por otro lado, entendemos que hay un choque de poderes, en tanto que el Poder Legislativo interfiere en una decisión judicial que se viene tramitando y donde ya existe un antecedente de similares características, que es el famoso caso de PLUNA, que a través de una ley se intentó incidir en el resultado de un expediente judicial de concurso disponiendo de bienes que estaban afectados al concurso.

Mecanismo para que los tiempos lleguen a las personas involucradas

La determinación de la Justicia sobre Casa de Galicia

La justicia determinó el cese de actividades, aún no se han distribuido ninguno de sus bienes. Si mañana llega alguien que llegue a un acuerdo con los acreedores, Casa de Galicia sigue existiendo. Eso demuestra el apresuramiento del sistema político de sancionar una ley. En el plano teórico puede llegar mañana. Ahora, ¿cómo hacemos eso con una ley que ya distribuyó sus socios?

Los senadores que no votaron el proyecto de ley

Yo no soy político y no entiendo cómo funciona muchas veces la política. Me cuesta entender cómo se llega a estas unanimidades o casi unanimidades. Yo creo que los legisladores vieron lo que está en juego. Yo creo que lo que puede haber incidido es, ante el colapso de un prestador privado, cuál es el rol que tiene que asumir el Estado y los costos vinculados.

Qué es lo que está en la justicia ahora

Normalmente en una semana más debería estar resuelta, la medida cautelar. Definidas no están aún (las mutualistas). Lo que estamos intentando asegurar es que puedan elegir, y si todo sale mal y no pueden elegir, igual están dentro del plazo para elegir dentro del elenco restringido que establezca el Poder Ejecutivo.

Ojalá que no (que se redistribuya a los socios de Casa de Galicia). Nuestro planteo es para evitar eso. Si logramos una decisión judicial que entienda que es ilegítimo ese criterio, van a poder elegir a qué prestador ir.

Hay un expediente de concurso diciendo "no puedo asumir mis obligaciones, voy a entrar en asociación de pagos, por lo tanto, solicito el concurso". ¿Qué es el concurso? El remate de los bienes para satisfacer a los acreedores. Eso está en pleno trámite. Por eso digo que hay una interferencia del Poder Ejecutivo cuando dice por ejemplo que el bien de mayor valor, que es el Sanatorio de la calle Millán, será atribuido a tal cosa. Como pasó con los aviones de PLUNA. Puede ser legítima y bien intencionada, pero se está interfiriendo con un expediente judicial.

Qué pasa si el recurso no prospera

Estamos muy confiados de que va a funcionar. Pero siempre hay que ir pensando lo que puede pasar. A veces no se puede adelantar tantos pasos. Estamos confiados en que los argumentos son fuertes y que podemos tener éxito. Si se logra la medida cautelar, en el caso de que Casa de Galicia cierre, podrían elegir como cualquier otro. Y si no se cierra, se quedan en Casa de Galicia si quieren.

La golpiza en Maldonado y la "filosofía" de la LUC

La resolución del conflicto pasa a ser el paradigma y no la averiguación de la verdad real. Después podemos discutir si en la práctica los acuerdos respetan o reflejan la libre voluntad de los imputados, sobre todo de los más pobres. Eso habrá que analizar.

Tenemos que cambiar un poco el chip que rige el principio de inocencia mientras se tramita un juicio, aunque todos tengamos socialmente la convicción y los propios imputados admitan los hechos, aún en esa instancia, las medidas privativas de libertad son solo de carácter cautelar. Uruguay mejoró mucho su estándar de personas privadas de libertad sin sentencia. Tenía un 70% de personas presas sin sentencia, técnicamente inocentes. Hoy por hoy ha bajado drásticamente, y solo un 30% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia de condena. Eso habla bien del sistema de justicia.

Falta comprender un poco más como funciona el nuevo código del proceso penal. donde en tanto no haya una sentencia, las medidas cautelares que se toman son aquellas que evitan que se pueda frustrar la prueba en juicio, pero no tienen carácter pungitivo. Mientras dura el proceso penal rige el principio de inocencia, y las medidas que se puedan tomar son solo a efectos que se pueda frustrar la prueba o que se puede fugar.

Nadie en su sano juicio puede pensar que esto es una hipótesis de legítima defensa, yo tampoco por supuesto. Sin embargo, sí creo que refuerza el espíritu que el artículo 1 de la LUC establece en el ámbito de legítima defensa. El hecho de que para defender un derecho de carácter patrimonial yo pueda afectar la integridad física o la vida de otra persona. Es algo que trasciende de la legítima defensa. No es que la LUC lo permite, yo creo que ese es el espíritu. No es una innovación de la LUC, sino que viene de antes. Yo por lo menos lo veo así. Admito que es discutible.

Los acuerdos reparatorios

Es la crítica que se hace al sistema. Lo puedo arreglar en la medida que el otro esté de acuerdo a arreglar. Tenemos que partir de la base de que el sistema penal es un sistema selectivo. No todas las infracciones de la ley penal van a pasar por el sistema penal. Eso es una realidad. La cuestión es cómo la seleccionamos. ¿Quién hace esa selección? La LUC impulsa a que la policía tenga más poder para hacer esa selección penal, y eso es peligroso.

Los bienes decomisados y los medicamentos de alto costo

Yo tuve acceso a la respuesta que se le dio a Romani, en esa información pública no aparece el porcentaje que por ley debe brindarse al Fondo Nacional de Recursos. Aparentemente esos fondos están retenidos en el Ministerio de Economía, o no sé bien la verdad. Al fondo no han llegado.

Lo que dice el artículo es que el 25% previo a toda deducción debe ir al Fondo Nacional de Recursos. Ojalá se esclarezca y el fondo ha obtenido ese dinero. Yo no he accedido a la información. O por lo menos no ha llegado al fondo para aplicarlo a una prestación en concreta.

Ahora vamos a hacer un pedido de información al fondo y a la junta, específicamente preguntando esto. Se trata de que los recursos atribuidos por ley, se cumplan y lleguen a las personas.