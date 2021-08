"Estamos evaluando la posibilidad de ir a la órbita judicial" por acuerdo con Katoen Natie, dijo Mario Bergara

Este miércoles se realizó en el Parlamento la interpelación al ministro Heber por el acuerdo hasta el año 2081 con la empresa belga. La oposición aludió a "irregularidades" en el contrato y uno de los miembros interpelantes, Charles Carrera, afirmó que "quienes negociaron el acuerdo no se asesoraron" y denuncia la calidad de monopolio que sugiere esta concesión. Por otro lado, Heber habló de "la inversión más grande en la historia del puerto".

Evaluación de la sesión de interpelación al ministro Heber

En mi intervención yo puse el foco en las formas abusivas de los jerarcas porque se firma un acuerdo en donde se entrega por 60 años a una empresa privada con un solo informe que es el hecho por la empresa. Se entregó un monopolio sin un solo informe. No sabemos en dónde está el interés nacional. Difícilmente podamos considerar el informe que menciona Ferrés como jurídico. Son nueve hojitas sueltas. Eso no es un informe en donde procesa formalmente. No hubo un proceso que correspondiera para entregar un monopolio por 60 años. Hablamos que de acá al 2081 hay una empresa privada va a actuar de forma monopólica y el Estado se retira de su tarea de control. Se ata de manos para no llamar a nuevos competidores ni licitadores. Es una decisión mayor. Esas nueve hojitas sin membrete no pueden ser el soporte de tamaña decisión. ¿Por qué Heber no pidió informes jurídicos? Si lo iban a demandar lo primero que se hace es llamar a un abogado para que se asesore. No hay informe de la jurídica del puerto, ni del ministerio, ni del Estado. El contrato se firmó en febrero y la concesión fue en abril.

De nuestra parte no hubo insultos, agresiones ni gritos. Heber acusó al miembro interpelante de decir en la pulpería lo que no decía en la comisaría. Carrera reiteró en sala lo mismo que dijo de conferencia de prensa. No se fue al juzgado porque estábamos en el Parlamento. Lo vamos a analizar. Él no dijo “dolo”. Si hay dolo lo vamos a analizar con cuidado.

Creación de la unidad reguladora del puerto

No ayuda porque el propio acuerdo ya liquida potestades regulatorias. Segundo, no es una unidad reguladora. No hay que dejarse llevar por el nombre. Su único rol es asesorar. No se le trasladan potestades regulatorias. No tiene potestades de regulación, son de asesoramiento. Es un despropósito crear una unidad descentralizada.

Conversaciones con Miguel Ángel Toma

Los diálogos con Toma fueron en el período de transición de un gobierno a otro. El TCA en 2008 ya había fallado a favor del Estado en una disputa muy similar. Sus pretensiones de exclusividad eran ilegales. Ya se lo había dicho la máxima autoridad. Toma dijo que era razonable tratar de evitar el juicio. Si Heber hubiese pedido un informe jurídico lo hubieran advertido. Desde el 2003 hasta 2008 nadie abrió la boca. Lo que se habló ayer fue del pasado. Katoen Natie que intentó lo mismo en 2003 le respondió el TCA diciendo que esa concesión es en desmero de que hubiera competencia en muelles públicos. Montecon había presentado dos sobres en vez de uno. Es un error de Montecon, no del Estado. Montecon en el cómo se opera en los muelles públicos se da en el marco de la ley. No hay ninguna ilegalidad en que los muelles públicos le fueran concesionarios y arrendando por determinados períodos es una forma diferente a lo que tiene Natie. Natie pagó en 2001 y eso le dio derecho al uso de los espacios portuarios por 30 años. Las otras empresas iban arrendando periódicamente. Las dos formas son legales.

Desde la amenaza de juicio a entregar a monopolio por 60 años hay un largo trecho que no tiene una explicación razonable. La primera carta que manda Natie fue en octubre de 2019. El director del puerto no hizo ningún reclamo en estos años. No hubo ningún reclamo operativo de Katoen Natie. Lo de la empresa con el gobierno fue cuando se intentó hacer otro llamado. Katoen Natie puede hacer todos los reclamos que entienda necesario. Para Montecon no hubo beneficios. Todo se hizo en el marco de la ley y normas operativas del puerto. En 11 años nadie abrió la boca y, si no, que vayan al juzgado. Lo que nos importa es el acuerdo actual que es inconstitucional porque no se da un monopolio por la vía de ley, que incluso necesita mayorías especiales. Daña la ley de puertos, la ley de la concesión y que dije que no puede fijar restricciones en otros espacios del puerto. Daña también la ley de competencia. Acá si algo no hubo fue ley.

Hoy hay competencia y hay más de una empresa y ganan plata. El concepto de monopolio natural acá no cabe. El puerto es caro y TCP es más caro. No conocemos monopolio que no actúe con lógica de monopolio, incluso en sus precios. El precio de hoy es muy alto y funciona. TCP tiene 30 millones de ganancia por año. Más costoso que el juicio es el monopolio. Implica encarecer el trabajo nacional y encarecer las importaciones. El costo para la sociedad es mucho más alto. En la comisión de Transporte recibimos 13 empresas navieras. 12 manifestaron enorme preocupación porque se generaba un monopolio con reglas poco claras y sin regulación. Generaba un macro de incertidumbre que no era bien visto. Es clarísimo que los principales interesados en la operativa que son los clientes están viendo esto con malos ojos.

Diálogos hubo. Eso está previsto en el propio contrato, que la empresa puede activar mecanismos de dialogo, incluso para activar mecanismos de extensión del contrato. En estas concesiones nosotros no hubiéramos dado por 0 días. Los diálogos que sí hubo cuando Rossi eran ministro eran sobre el contrato anterior, pero de ninguna manera transformar eso en un monopolio. Hubo dos instancias con un ministro y con otro y no que llegó a ningún acuerdo. Acá lo que cambia es el gobierno. Cambia el interlocutor. Estamos evaluando la posibilidad de ir a la órbita judicial. Acá se toma semejante decisión que viola leyes, Constitución sin ninguna base de informes jurídicos y económicos que sustente esa decisión. Si lo hubiese hecho, le hubieran advertido sobre la sentencia previa del TCA, que el juicio era ganable y que violaba la constitución y las leyes. Si hubiera perdido informe económico hubiera notado que lo que se da en este acuerdo es un dineral. Estimamos que el valor de la empresa aumenta en mil millones de dólares. Es un dineral.