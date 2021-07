Este martes comienza una ola de frío que se extenderá hasta el sábado 31

Según Inumet, se esperan temperaturas negativas y se pide extremar cuidados, tomar medidas de calefaccionamiento y evitar salidas innecesarias. El Mides inició un operativo y anunció que hay 4101cupos entre refugios y paradores. Además, ASSE, el Ministerio de Defensa y la cartera del Interior trabajan en conjunto en poner a disposición sus instalaciones y habilitar espacios para pernoctar.

Además, el ministro Lema anunció que se realizó un convenio con seis centros en donde se permitirá el ingreso con animales.

Características de esta ola de frío

A partir del sábado empezar a incrementar la temperatura. Siempre tenemos algún evento en la semana, pero hasta el día 9 de agosto no se visualiza nada. Un agosto que inicia totalmente opuesto a cómo termina julio. Habitualmente el frio se concentra más en junio, julio con olas de frío. No en agosto.

Estamos frente a un otoño invierno atípico. Fueron meses más fresco de lo habitual. En julio habíamos transitado en días más atípicos por calor, termina cerrando con una tercera ola de frío. No hay un comportamiento lineal. Hay muchos días de viento. Entra un frente frío y si tiene un sistema de alta presión más intenso puede llegar a trasladarse a latitudes menores.

Trabajo con el Mides

Desde el viernes venimos coordinando con el Mides y el MSP para prever estos fríos. Hay 4000 camas más disponibles. Se viene aceitando ese proceso y en ese sentido también hay recomendaciones como tratar de exponerse lo menos posible durante este período. Bebidas y comidas calientes.

Nos comunicamos con el MGAP. La gente que trabaja en el campo sabe que ante este tipo de situaciones si no tiene un galpón. Los animales van al monte. Lo mejor que le puede pasar al agro es que se generen las heladas blancas. Lo peor es que no hubiese humedad y se genere escarcha negra porque eso es un pérdida total. Eso no va a ocurrir. Lo positivo es que vamos a tener humedad a nivel de piso.

Los modelos de presión muestran nieve para Montevideo desde las 6 de la mañana. Hay condiciones para que se genere. Nosotros tenemos sierras elevadas que apenas superan los 500 metros, por lo que cuando el copo cae se termina derritiendo, como sí puede ocurrir en Brasil o Argentina. A partir de hoy se esperan vientos fuertes. En este momento tenemos ráfagas de 60 km en Punta del Este. Se va a incrementar en el este. Va a haber muy bajas sensaciones térmicas.