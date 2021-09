Este miércoles comienza la apertura gradual de fronteras para extranjeros propietarios

Podrán ingresar extranjeros con propiedades en Uruguay, que presenten un certificado de vacunación y un PCR negativo realizado, como máximo, 72 horas antes de entrar al país. Se trata de la primera etapa de un proceso que finalizaría en noviembre, de acuerdo con los planes del gobierno, que busca levantar las restricciones impuestas desde el comienzo de la emergencia sanitaria.

Situación de los propietarios extranjeros

Estamos muy contentos. Algunos entrarán ahora y otros esperarán. En mi caso personal no opino que haya estado bien esa decisión de dejar entrar a los argentinos que tienen residencia y no a los propietarios. Nosotros vimos muy bien el decreto de no permitir el ingreso de propietarios. Dijimos que estaba mal que se haga esa diferencia entre propietarios y residentes. Punta del Este es la única ciudad en el mundo que tiene un 70% de padrones que son extranjeros. Consideramos que no es un trato igual que se le da a Francia o Italia. Hay que pensar en esas 40 mil personas que compraron propiedades hace muchos años- Hay que pensar en un plan. Nosotros igual tuvimos que pagar tributos. Creo que deberíamos tener una mínima caricia para exonerar tributos. No vemos que corresponda cobrar ese impuesto. El gobierno uruguayo tiene todo el derecho de hacer la normativa que quiere, pero hay sentimientos y opiniones.

Me pareció injusto que se dejara entrar a gente que tramitó la residencia en este año y medio rápido.