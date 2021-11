Este sábado llega a La Tele el documental "Cordera: la fábula del escorpión" sobre la vida del exlíder de Bersuit

Este sábado a la medianoche La Tele emitirá el documental centrada en la vida del músico argentino actualmente radicado en La Paloma, Rocha. La pieza es dirigida por Federico Lemos, quien anteriormente realizó otras producciones sobre Gonzalo Rodríguez, Diego Forlán y, próximamente, sobre la peripecia del Greg Mortimer en nuestro país.

Idea original de la película

Cordera es una persona que en lo personal me gusta, yo era fan. Filmando mi opera prima filmando el carnaval dela Pedrera y ahí Cordera llamaba mucho la atención. Más allá de la cantidad de gente que se acercaba, había una cuestión de conflicto con las personas. Ahí lo conocí y me quedó una fascinación con el personaje. Ahí lo comencé a convencer para hacer una película sobre su vida.

Declaraciones de Cordera: "Hay mujeres que necesitan ser violadas"

Las declaraciones de Cordera fueron en agosto de 2016 y la película se estrenaba en setiembre. Fue un cimbronazo. Se derrumbó todo. No había ninguna posibilidad de que yo saliera con esa película y no había forma de salvar esa película desde ningún punto de vista. Quedaba muy expuesto si sacaba ese documental. Luego de un par de semana de meditarlo y de procesar el impacto de la noticia, decidí continuar filmando. No sabía cuál iba a ser el desenlace, pero restructuré el guion y filmamos durante tres años más.

Todas las voces que hablaban en contra ya salieron. No hubo gente de su entorno más cercano. Era necesario mostrarlo. No había necesidad de incluir en la película voces de la condena social. Creía importante acercar la voz de su familia. No es mi rol estar en una posición de juzgar sus declaraciones. Mostré los efectos de las declaraciones de ese tenor. Cordera dijo algo. No hubo denuncias. Fue procesado por incitación a la violencia. No es una defensa a Cordera. Tiene sus abogados. Soy un realizador que fui a buscar al artista que fui a hacer una película sobre su vida.

Hay una transversalidad en el relato que es el amor. Para mí la película es una historia de amor entre Cordera y su esposa. Me parece que la prueba más fuerte o el escalón fue lo que aconteció con esto. Lo que dijo, las connotaciones y las consecuencia s no es algo que entre en mi responsabilidad.