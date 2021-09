Este viernes se celebra una nueva Marcha de la Diversidad bajo la consigna "Estado ausente, nuestra lucha presente"

La movilización fue convocada por una veintena de colectivos que denuncia “desigualdades” en la comunidad LGBT. Se trata de la segunda edición que se realiza en pandemia. Por este motivo, el Ministerio de Salud Pública pide extremar cuidados, evitar aglomeraciones así como mantener el tapabocas en todo momento.

Consigna y reclamo

El ultimes mes de cada setiembre se organiza la marcha. Este año es la consigna “Estado ausente, nuestra lucha presente”. Salimos en forma pacífica para reivindicar nuestros derechos. Como el año pasado, en pandemia se hizo. Se va a marchar hacia el Palacio. No va a haber escenario ni espectáculos artísticos. Desde la coordinadora estamos convocando al uso de tapabocas y al distanciamiento. El cambio en el recorrido se pensó para que la gente pueda tener más espacio y distanciamiento.

La población LGBTQ es una población históricamente es vulnerada en derechos. La población trans es perseguida y violentada. Tiene una expectativa de vida de 35 años en Uruguay. Pedimos el cumplimiento de la ley integra para las personas trans que aún sigue sin implementarse de forma general. Celebramos las conquistas que han conquistado los movimientos sociales, pero de qué nos sirve tener leyes si no se cumplen. Salimos a reivindicar el acceso al trabajo, salud, educación digna. Son situaciones que generan desigualdad y son luchas que salimos a reivindicar.

El vicepresidente no votó las leyes de matrimonio igualitario, ley de interrupción del embarazo y la ley integral trans. No hay presupuesto para implementar la ley de violencia basada en género. Nosotras sentimos que nuestras vidas no le importan Estado. Es muy difícil la articulación ahí. Es necesario y urgente. Nosotras estamos abiertas al diálogo y que el Estado se comprometa al reconocimiento de los derechos de esta población. Nos referimos al Estado en general. Hacemos énfasis en esto porque tenemos una propuesta política que promueve recortes. Queremos un estado que se comprometa a trabajar por los derechos de las poblaciones más vulneradas.