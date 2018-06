Esteban Valenti y el fallo de la jueza Larrieu: “Nadie puede creerse que Sendic hizo todo solo”

El exvicepresidente Raúl Sendic apareció públicamente este jueves en un comité de base en Santa Rosa tras ser procesado sin prisión por la Justicia. Analizamos su posición e incidencia en el Frente Amplio con el periodista y publicista Esteban Valenti.

Las declaraciones de Sendic no sorprendieron a nadie. Nos tiene aburridos pero nada más. No asume la enormidad de lo que le ha pasado al Frente Amplio. No se lo hacen sentir. Debería estar en una posición de silencio y reflexión.

Esto importa en tres planos: el jurídico, no estoy de acuerdo con el fiscal. Lo respeto, pero no estoy de acuerdo con el fiscal Pacheco, las penas son bajas y falta gente. En la ingeniería de PetroEcuador intervinieron gerentes. Hay una responsabilidad que nadie maneja: si un grupo de gente actúa coordinadamente, es asociación para delinquir. Nadie se puede creer la resolución de la jueza de que Sendic hizo todo solo.

No me pregunto ¿qué le conviene al Frente Amplio? No me importa si ganamos o perdemos votos. Me importa si ganamos o perdemos moralidad.

Sendic renunció por una llamada telefónica. La resolución del Tribunal de Conducta Política todavía no se trató en el Plenario.

Primero son los hechos en sí mismo. En segundo lugar es la gente mala que se genera. Se nos está pudriendo mucho la situación. Esto está creando una resignación. Estamos hartos de que nos expliquen la situación. Le dije el jueves al presidente Vázquez, alguien que tiene lo necesario porque lo demostró, que haga lo mismo que contra el tabaco y ponga todos los instrumentos del Estado para liderar una batalla contra la inseguridad. No me respondió.

¿Qué tiene que ver con el tema Sendic?

Si no tenés la fuerza ética y la imagen ante la sociedad de que te batís con la misma fiereza, después no logras que todo el aparato del Estado lo haga.

Tendría que haber una disputa de quién es más eficaz, fiero y duro. Para que eso pase hace falta que ejemplos como un vicepresidente que gastó y no encontró los recibos no impacte.