Europa levanta restricciones contra el covid

Varios países del continente han comenzado a dejar sin efecto las medidas no farmacológicas para prevenir el contagio por covid, por ejemplo el uso de barbijo, que dejó de ser necesario al aire libre en España este jueves. Mientras tanto, Austria continúa con la obligatoriedad de la vacuna. Contactamos con el periodista uruguayo radicado en Bruselas, Tomás Friedmann, para conocer más sobre la situación de Europa.

Nueva resolución del Comité Europeo

Vacunación en Europa

En Europa ahora está la obligación de tener tres dosis. La cuarta dosis no es obligatoria. Los científicos quieren esperar un poco más. La tercera dosis puede tener una validez de 9 a diez meses. Antes de inyectar una cuarta dosis, se quiere ver si no hay una nueva variante. Hay un 30% de gente que no se quiere vacunar y no lo hará. Sigue siendo un movimiento muy fuerte en donde hay científicos y médicos. En Europa ya hay medicamentos efectivos contra el covid. El más conocido es el de Pfizer. Es un tratamiento que cuesta 500 euros, pero que está cubierto por el sistema de salud.

Frente a los no vacunados en Europa se decidió que deben hacerse un test PCR acostó y tiene una validez de siete días. Con eso el no vacunado se puede mover y realizar las tareas que quiera y salir a la calle. Personas de servicios esenciales que no querían vacunarse debieron vacunarse igual. La UE no quiere más controversias con estos temas. Quiere que se vuelva a la normalidad, primero porque la gente lo merece, y segundo por la economía.