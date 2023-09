Exfuncionarias de Casa de Galicia sobre el cierre de la mutualista: "lo decisivo fue la no colaboración del MSP"

A un año y medio del cierre de Casa de Galicia, una delegación de extrabajadores de la mutualista acudió al Parlamento y planteó una serie de problemáticas. En resumen, no se cumplieron las condiciones establecida en la ley y hoy día 4 de cada 10 extrabajadores están sin actividad laboral.

La mutualista Casa de Galicia cerró en diciembre del 2021 por decisión de la Justicia, tras haberse presentado a concurso por el nivel de deudas. En febrero se aprobó una ley en el Parlamento con apoyo de todos los partidos que establecía condiciones para la absorción de los trabajadores por parte de las mutualistas que se quedaron con socios de Casa de Galicia.

La decisión de cerrar la mutualista y las críticas al Ministerio de Salud Pública

Flor Costanzo

Al llegar al canal vimos que estaba el juez Méndez, quien fue decretó el cierre de Casa de Galicia un 23 de diciembre. Se vino todo ese momento a la mente y al corazón que es donde lo tenemos guardado, ahí quedará guardado para siempre ese dolor, y la pregunta que me salió fue decirle por qué un 23 de diciembre, ¿no se podía esperar un par de días más? Por qué después de que estábamos saliendo de una pandemia y éramos aplaudidos como los héroes porque estuvimos en la primera línea de fuego dándole batalla a la pandemia, se nos dejaba sin trabajo un 23 de diciembre. Y me dijo porque el CTI neonatólogo de 15 personas que tenía que quedar había 5 y le dije que le mintieron. Los trabajadores de Casa de Galicia y los trabajadores de la salud no abandonamos nuestro lugar de trabajo. Nuestros compañeros trabajaron hasta el último momento en Casa de Galicia. La guardia no se abandonaron entonces le dije que le mintieron quien le haya pasado los informes a él, quien le haya dicho que esa guardia estaba descubierta y después dijo que no había tenido colaboración ninguna del Ministerio de Salud Pública para gerenciar Casa de Galicia y que si pasaba algo los responsables pasaban a ser los índicos y él. Creo que lo decisivo fue la no colaboración del Ministerio de Salud Pública. Hay formas de cubrir las guardias. Acá el tema es la falta de colaboración que el mismo juez denuncia con respecto al Ministerio de Salud Público, no colaboró el Ministerio de Salud Pública cuando cerró Casa de Galicia y eso lo acaba de decir el juez, no lo decimos nosotros. Quién miente y los hechos están a la vista. Nosotros lo denunciamos. Nosotros teníamos todo para trabajar, a los pacientes no les faltaba nada. Que nuestra parte edilicia estaba deteriorada porque era un edificio viejo, sí claro, que estaba restaurándose todo, sí claro también, pero no nos faltaban los insumos. La situación era una bomba de tiempo, la misma bomba que todas las instituciones de salud, y hay algunas que ya debieron haber estallado, no es la solución hacerlas estallar y cerrarlas, no es la solución.

Verónica Puche

Tenemos dos leyes en estos momentos que están sin cumplirse. La parte que es el cobro de los despidos, más allá que digan que es privado, hay una ley que se deben pagar los despidos en un fondo de garantía del BPS, al que todos aportamos cuando tenemos los famosos descuentos de sueldos, se aporta para que cuando pasen estas circunstancias se cubra, somos un montón, es mucha plata. Un 11% cobramos en diciembre y el 4 de julio cobramos un 2%, aproximadamente un 14% del total. Un convenio que se firmó aceptando una parte de la deuda como quien dice plata en mano, que no es la liquidación que nos corresponde a todos nosotros y que es mucho más el dinero. Después la parte más preocupantes en estos momentos, el dinero se va, pero después hay que tener trabajo. Algunos ya terminan el seguro el mes que viene y otros en marzo de 2024, dependiendo de situaciones personales. El acuerdo firmado por lo quien fue AFUNCAG, que ya no existe más, me gustaría aclarar que todos los que estamos haciendo esto ahora no somos AFUNCAG, Flor sí fue presidenta en su momento de lo que era el sindicato, ahora somos un montón de funcionarios que nos juntamos y empezamos a hacer diferentes movidas, no somos sindicalistas, no pertenecemos a nada, somos compañeros que nos juntamos y fuimos como bolas sin manija a pararnos al Palacio Legislativo y a empezar a golpear puertas. Nos atendieron algunos, otros no. El primero que nos recibió fue Charles Carrera que ahora hizo un pedido de informe, después Sergio Botana, Cecilia Cairo, que llevó a la interpelación, y ahí empezaron a moverse fichas, empezó a revolucionarse todo el asunto y resurgió todo esto que está pasando ahora. Fuimos a comisión de haciendas del Parlamento y fuimos desestimados. Volvimos a la senadores y ahora estamos esperando. Hay que esperar respuestas. Estamos pidiendo 42 millones que es lo que se nos debe. También pedimos la fuente laboral de los que quedamos en la bolsa de trabajo. Según el informe que se le dio al senador Botana son 495 personas, de las que 70 nunca se las llamaron para trabajar. Algunos recibieron algunas ofertas laborales. Yo soy una de ellas que está sin trabajar. Hay situaciones personales de gente que le faltaba un año para jubilarse y prefieren quedarse en seguro de paro y esperar la jubilación o directamente se queda en la casa, no quiere trabajar y rechaza la oferta. Lo de los 70 trabajadores sin haber recibido una oferta es confirmado por la FUS, no es que nosotros tiramos un número, ahora es confirmado por un pedido del senado y respondido por el ministro de Trabajo y que hay documentación. Al principio había un número que recolectamos entre nosotros mismos, pero ahora ya está confirmado.

Flor Costanzo

La ley que hizo el Parlamento de un día para el otro dejó un montón de cables sueltos. En ningún lado de la ley dice que tomo al trabajador, que reunió los requisitos para la tarea, vuelve a la bolsa, en ningún lado dice que tiene que llamar a otro, entonces no llaman. La gran mayoría está esperando que lo llamen, pero justamente como la ley no previó nunca esto. El Estado le paga a las instituciones de salud por cada socio FONASA que tiene, esa son las cápitas, el Estado le paga y se queda con ese dinero y en un año no tiene más al funcionario, todo eso la ley no lo tuvo previsto. Lo que pedimos es que hagan una ley, tan express como hicieron la anterior de un día para el otro para complementarla o cambiarla.

Verónica Puche