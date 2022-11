Expresidente de Casa de Galicia iniciará demanda a Salinas y al gobierno cuando tenga "toda la información"

A más de 10 meses de que se ordenara el cierre de la mutualista Casa de Galicia, hay denuncias que aún aguardan a ser dirimidas en la Justicia. Por un lado, hay una denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública contra la última directiva del prestador, que advierte por emisión de cheques sin fondo, compras irregulares y retiros millonarios por parte de las exautoridades. Por el otro, el expresidente de la mutualista, Alberto Iglesias, avanza en una denuncia contra el ministro Daniel Salinas, por una presunta "persecución sistemática" del jerarca hacia el denunciante.

En noviembre del 18 entré a una institución en donde se preguntaba: “¿cobramos el mes que viene?". Pedí que a mí se me retuviese por 5 años de Fonasa el equivalente a los salarios. LLegué yo, hice un convenio, llevaban el 50% pago de los 5 años que le debían a los médicos.

Todo lo que menciono sobre las denuncias a este ciudadano, que se realizaron a título personal a mi persona, no hay nada de cierto de eso.

Mañana llega al país el expresidente de Galicia, Juan Alberto Núñez Feijoo, ahora en calidad de presidente de Partido Popular, proyectado a ser el próximo presidente de España. No puedo permitir que él tenga solo la versión oficial o tendenciosa. No puedo permitir que se quede con esa versión, tiene que quedarse con la verdad, tenemos que enterarlo de todos los detalles hoy.

Manejo de dinero

Toda la parte de manejo de dinero era por parte de administración y gerencia. Yo nisiquiera tuve la clave de los bancos. No había posibilidad de ningún tipo de irregularidad por nosotros.

No hay un solo particular que le haya prestado dinero a casa de Galicia que pueda declarar que nogoció conmigo el valor de la plata o de los intereses.

En todo caso no tiene culpa el que paga, el único que tendría culpa es el que cobra. Ni aun habiendo pagado nosotros mal, que no me siento responsable.

Hace 11 mese que estoy espoerando que el Fiscal me deje entrar con información. Entiendo al fiscal, entiendo todo; pero la realidad es que hace 11 meses que fui denunciado.