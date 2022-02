Exsenador Flores Silva sobre Salsipuedes: "Sostener que hubo un genocidio es ignorancia histórica grave"

En diciembre de 2021, el Paso de Salsipuedes –el lugar donde se cree que ocurrió la denominada “matanza de Salsipuedes”– fue declarado como “Sitio de Memoria”. Se trata de un tema sensible para el Partido Colorado porque el episodio ocurrió bajo su administración, en el primer Gobierno de Fructuoso Rivera, fundador del Partido Colorado. En este sentido y tras la entrevista con López Mazz, expresaron que querían dar su visión del asunto.

La polémica por el reconocimiento al “Paso de Salsipuedes”

El episodio de Salsipuedes ocurrió. Cuando uno arranca con la Charrulandia y la mitología creen que los cuatro individuos que aparece en la foto (que muestra a cámara) son charrúas, y no lo son, son putumayos de Ecuador y Colombia. A mí me interesa ir a los hechos.

Su respuesta a las declaraciones de López Mazz

El lugar histórico será ese, será otro. Braco es un historiador muy serio. Antes que López Mazz hizo muchas cosas. Hay un artículo de él central, que está todo el tema ideológico de él. Básicamente lo que sostiene es que había una identidad charrúa cultural, y que había dos fenómenos, que sepultaron esa identidad. Los que creemos que no hay una identidad charrúa, leemos en esa cuestión algo profundamente reaccionario.

Quiero sostener lo siguiente. ¿Cómo fue Salsipuedes? Segundo, que los charrúas eran absolutamente minoritarios. Tercero, no eran originarios. Cuarto, que eran un atraso cultural paleolítico. Quinto, tuvieron todo tipo de enfrentamiento con otros indígenas, ellos eran esclavistas. Él la de a una centralidad y cultura que no tuvieron.

Lo primero que hace López Mazz es hablar de genocidio, exterminio. Los hechos históricos no se corresponden con eso. El episodio fue así, se los fue trayendo, guerreros, mujeres y niños. No había un jefe charrúa, había clanes. Entonces, el último clan se revela, y se dio un enfrentamiento. Ahí mueres 12 criollos y 30-40 charrúas. Fue un enfrentamiento no deseado. Eso no es un exterminio, ni una matanza.