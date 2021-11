FA advirtió que la reforma de la seguridad social "no contempla equilibrios entre sustentabilidad financiera y sustentabilidad social"

El Frente Amplio anunció que rechaza el documento con reformas al sistema de la seguridad social que fue realizado por nueve de los 15 integrantes que forman parte de la comisión de expertos que asesora al Poder Ejecutivo. En una declaración tras la mesa política del viernes el FA manifestó que el trabajo es "incompleto, injusto y fuertemente negativo en varios aspectos centrales" de su contenido. Según Jimena Pardo, las diferencias se manifestaron en relación con el abordaje hacia el "pilar 0" y hacia el ahorro individual. "La edad de 65 pareja sin excepciones es complicada", agregó.

Posición del grupo político sobre el documento

El FA acepta participar del proceso hay una intrincada relación entre lo técnico y político. En la primera etapa realizamos aportes, mejoramos el documento en trabajo en conjunto. En la etapa de abril de recomendaciones se trabajó por temas en grupos de trabajo. El FA realizó aportes y a iniciativa nuestra se invitó al doctor que participó de la Reforma de la Caja policial. Pusimos reparos y alertamos peligros en dos bloques: reformas para el BPS, en lo que se llama “pilar 0” cuando las personas no necesariamente contribuyeron, y en el ahorro individual. En este proceso en julio los nueve integrantes que representan a la coalición dijeron que compartirían el borrador con nosotros. Hay un tema de forma que se relaciona con el contenido. El documento dice que no representa al PE ni a los partidos de la coalición. En este documento se establece que todas las cajas hagan la reforma y, además, sus nuevos aportantes aporten a una AFAP. El FA comprarte la convergencia. El tema es si es viable y sobre eso viene un número. Como intención necesitamos saber si tiene un respaldo político. La comisión debería plantear la cuantificación de esto.

Advertencias realizadas

Sobre la sustancia el documento, tenemos alertas en casi todos los bloques. El FA comparte que hay que reformar esto, pero para nosotros la reforma no contempla equilibrios entre sustentabilidad financiera y sustentabilidad social. Fuimos muy respetuosos en este proceso y la iniciativa es del gobierno. Tiene la forma y la preferencia en llevar esto adelante. Nosotros hicimos propuestas , aportes y colaboramos. Cuando nos viene un documento cerrado, en el que trabajó tres meses y en el bloque AFAP- BPS tiene cosas complejas. No estamos seguros si poner estímulos a subir la edad de retiro funciona. Para el FA estas cosas no son separables. Este documento para el BPS plantea tres cosas complejas para el BPS. Primero, que se financie esto, el aumento de edad de retiro. Hay trabajos que puede que los cambios tecnológicos los desplacen antes de los 65 años. La edad de 65 pareja sin excepciones es complicada. Los parámetros hay que ajustarlos. El FA en todas las cajas fue. Hay que estudiar cada caja en particular.

Las bases fundamentales del documento tienen las recomendaciones elaboradas por los nueve integrantes. Estamos diciendo que cuando piden propuestas hay que ser respetuosas. El gobierno es el que tiene que administrar los servicios técnicos para hacer los estudios. Hubiésemos pedido estudiar por lo menos. Hubiéramos estudiado otras opciones (sobre el aumento de la edad de retiro). No lo hubiéramos descartado.

Lo otro que nos preocupa es cómo se financia el “pilar 0” o el ingreso mínimo. También hubiéramos propuesto otros diseños. Es que todas las personas, llegado a una edad determinada, tengan una subvención sin necesidad de haber aportado. Es una especie de pensión a la vejez. Hay personas que trabajan muchos años, pero quizá no trabajan 30. En algunos estratos más vulnerable o más complicados por el cambio tecnológico las entradas y salidas del aporte puede ser compleja. La reforma que está planteada por el BPS tiene un aumento sobre los años mínimos para trabajar. El FA comparte que tiene que haber un aporte universal para la pensión a la vejez. No comparte el diseño porque para implementar el diseño se quiere un aumento en el mínimo de edad trabajado. A 65 años se exigen 30. Se accede al ingreso mínimo cuando tiene el causal jubilatorio. Cuando se dice ingreso mínimo son aquellas que reciben jubilaciones totales de los 40 mil pesos, en los números que maneja el documento. El ingreso mínimo tiene un parámetro que no nos gusta porque se ajusta por BPC. Esto hace que quede a la discrecionalidad política del momento qué tamaño tiene. Tiene impacto desde lo financiero y problemas desde la sustentabilidad social. Se financia en gran parte con un ajuste grande de las pasividades totales de más de 40 mil pesos. Cuando se vaya a acuerdos políticos, complica mucho. Esto se tiene que hacer con mucho diálogo social. Iríamos hacia un estilo más al de pilar básico universal mínimo y que no es contributivo y que tienda a la universalidad. No está claro cómo se integran todas las cajas a ese ingreso mínimo. En los países en los que se ha aplicado, se paga por ser ciudadano. En la teoría hubiéramos pedido explorar esa posibilidad. Nunca pusimos palos en la rueda y se respetó que los primeros modelos que había que estudiar fueron los del gobierno. La etapa de propuestas también tenía 90 días, se pidió una prórroga de 45 días y luego hubo otra más.