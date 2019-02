Fabiana Goyeneche: “El desarme civil no va en detrimento de la legítima defensa ni por el camino del prohibicionismo”

La integrante de Casa Grande fundamentó la campaña por el desarme civil que promueven.

El sector Casa Grande del Frente Amplio le está dando un nuevo impulso a la campaña que promueve el desarme civil con el objetivo de bajar la escalada de violencia en la sociedad. Sobre esto, hablamos con la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche e integrante de Casa Grande.

La situación de las víctimas

No deja indefensas a las víctimas porque los análisis muestran que, cuando se comete con una víctima armada, aumenta más de 50 % las probabilidades de salir herida la víctima o de que haya múltiples personas heridas. Si bien conocemos la sensación de indefensión que puede tener la gente – que no estamos cuestionando y no hablamos en detrimento de la legítima defensa- los últimos resultados son que aumenta la exposición al delito y el peligro de salir herido.

Entendemos que puede haber cuestionamientos. El sentido de la oportunidad es algo arbitrario. Entendemos que hay cuestiones que no podemos postergar y debates que no podemos dejar de dar. No lo presentamos en contraposición a la iniciativa de recolección de firmas del senador Larrañaga. Si bien estamos en las antípodas de esa propuesta, hay una línea de argumentación en contra de la propuesta que no necesariamente adhiere al desarme.

Estamos haciendo una propuesta de separar líneas de trabajo del delito y luego rehabilitación del delito con materias de prevención de delitos y violencias. En esa última línea el desarme civil es importante, porque la sociedad uruguaya está altamente armada: estamos entre los cinco países más armados de la región.

Yendo a lo práctico, estaríamos disminuyendo el acceso a armas a las personas que cometen delitos. Si bien desde lo simbólico una persona puede sentirse segura con un arma en su casa, en lo práctico aumenta exponencialmente el riesgo de salir herida si tiene arma en el momento de ser atacada.

Esto va de la mano con un trabajo de prevención, pero que tiene que ir asociado a un trabajo de investigación y prevención del delito. No es contradictorio reforzar las políticas de seguridad con el desarme, sino que esto ayuda a disminuir directamente la cantidad de armas de las personas.

Ante la propuesta de regularizar la tenencia de armas, la gente tenía un plazo de un año para ir a regularizar la situación. Esto no tuvo los resultados esperados porque la persona tenía que presentarse ante destacamentos policiales para regularizar la situación del arma. Si no hay una política de estímulo y fomento a eso, no a todas las personas les gustará hacer eso.