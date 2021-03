Fabricio Ríos: "Les molesta que nosotros seamos apolíticos y no trabajamos para ningún partido"

La mesa representativa del PIT CNT votó la suspensión del sindicato policial. El secretario general del SIPFOM conversó sobre cómo fue recibida esta medida.

Cómo tomaron la resolución

Todavía no se ha tratado la salida. Estuvimos con Fernando Pereira reunidos. La posición del sindicato va a ser la que tomen los afiliados. Haremos la organización para ver qué se decide. Tenemos que esperar la mesa representativa a ver si se va a levantar o no. Por lo que hablamos con Fernando, estaría todo dado para que esto se diera. Nos agarró a todos trabajando para el 8 de marzo. Estos sectores minoritarios del Pit Cnt aprovecharon para pedir la suspensión. Creo que faltaron sindicatos.

Esta situación ya se vuelve a repetir. Adeom va a rever la situación también. En ese momento levantaron la mano y apoyaron. Los funcionarios de la intendencia todos saben que están trabajando todo el tiempo con la policía. Por lo que vemos es que la central de trabajadores la manejan las minorías. No puede ser que el sindicato policial tenga la misma representación de un sindicato que tiene 200 afiliados. Es inentendible lo que está pasando. Para nosotros las mayorías tienen que mandar. Lo tendrían que rever porque si no pasan estas cosas. No puede ser que por el voto de una minoría terminen suspendiendo a un sindicato. Se nos suspendió por un hecho que ya estaba totalmente laudado como lo de Seregni. Estos sectores minoritarios promueven el odio a la policía. Esto es procurar el odio a los policías por cumplir sus funciones. No se ha podido comprobar el abuso policial que tanto anhelan para poder vivir ellos. Fernando Pereira votó a favor y él triplica la masa. Les molesta que nosotros seamos apolíticos y no trabajemos para ningún partido político. En la LUC hay propuestas que fueron el sindicato quien los propuso. Sería ilógico que fuéramos contra la LUC. Pero el sindicato policial no se le dio participación en la discusión de los artículos para derogar la LUC. Los argumentos los escuchan, pero era todo o nada. La postura nuestra es analizar los artículos y ver el por qué están ahí. Los que sabemos de seguridad somos nosotros. Se nos excluyó del tema seguridad.

Se ha trabajado mucho. No tuvimos los constantes enfrentamientos con un ministro o ministerio por la falta de solución de la problemática. Hasta ahora hemos podido solucionar los problemas de compañeros de todo el país. Por ahora venimos bien. Estamos mejor que la administración pasada. Mucha gente nos llamó para brindarnos el apoyo en este momento.