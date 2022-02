Familiares de "prisioneros políticos" denuncian "estado indefensión brutal" y "tratamiento sesgado" de la Justicia

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibió la semana pasada a integrantes de la organización que se denomina Familiares de Prisioneros Políticos, compuesta por allegados y familiares a los procesados y condenados por crímenes cometidos en la dictadura que están recluidos en la cárcel Domingo Arena. El grupo pretende derogar la Ley Interpretativa de la Caducidad y asegura que las personas están procesadas de forma injusta.

Conformación del grupo e reclamos

El grupo se conforma hace unos siete meses por familiares que integramos la última tanda de formalizaciones. En el patio de espera de Domingo Arena comenzamos a conocernos y a preguntarnos qué podíamos hacer con esta situación. Los prisioneros están acusados en un porcentaje alto por prestar funciones en la lucha contra el terrorismo en todo el período. Nos encontramos con un relato instalado que pone a la dictadura como un fenómeno que ocurre como el cambio climático, se olvida de todo lo que pasó antes. Comenzamos a cambiar ideas. Hoy representamos a las 41 familias. Se sumaron a nuestra causa los familiares de los detenidos que fallecieron a la espera de que se aclarara la situación. Trabajamos a nivel jurídico, político y eso es lo que nos lleva a constatar que vivimos en un estado de indefensión muy fuerte. Todos los casos están contemplados por amnistía. Fue derogada en un gesto que nos llama la atención. Tenemos una zanja en este tema y a una sociedad fracturada. Hay un grupo que niega. Procura que una consulta popular que con un resultado adverso va a derogar igual. Está claro el tenor político del tema. Nos encontramos con esa pared que cierra con esa decisión política que está marcada. Hasta 2009 se rechazaron todos los pedidos de inconstitucionalidad. Luego vino un cambio radical del humor político. Con esa nueva actitud se está convalidando la idea de que en lo previo la SPJ estuvo trancando. En vigencia de la ley de caducidad se llevaron a cabo procedimientos. No hubo procesamientos por lesa humanidad, sino delitos cómplices. Entendemos que todo esto obedece a una cuestión ideológica. El tratamiento que se le viene dando a militares, policías y civiles son es el mismo que se le dio a los terroristas. El tema de los desaparecidos nos inquieta mucho. Se pretende que los actuales procesados declaren sobre lo que no tienen información. Son rehenes. Están acusados, no se ha logrado probar. Es todo por aproximación. Hay una crisis de credibilidad en la Justicia que tiene que ver con esta grieta. Son situaciones que se reiteran.

Autodenominación como “prisioneros políticos”

Acá se está cumpliendo aquello que tipifica el carácter de prisionero político de una manera específica y entendemos que encuadra en lo que está pasando. En Domingo Arena, coraceros y en prisión domiciliaria son 49. Hay 20 que fallecieron. Hay situaciones en los que los delitos comunes por los que se los acusa están prescriptos al momento de iniciar la causa. La constatación de Fiscalía para llegar con los años es increíble. Tenemos un problema que está mal resuelto. Otro problema es el de la ley de caducidad. Se crea una fiscalía especializada. Eso un problema. Eso implica a un fiscal que está ideológicamente caracterizado. La otra parte está en el juzgado, que se achicaron y se barrió con la imagen del juez natural. Supone una privación de libertad muy fuerte. Están presos por lo que representan. Las acusaciones no se terminan de probar. Reivindicamos el imperio del debido proceso. Esto supone una línea muy clara. Los cuestionamientos morales en el marco jurídico no pueden competir con eso. Escogemos no entrar en el debate puntual caso a caso.

Argumentos

Con esa ley de interpretativa se quebró un pacto social muy fuerte. El problema que tenemos es ese (que la ley de caducidad no corre más). Apela puntualmente para ese caso (el de María Claudia de Gelman). Estamos cuestionando todo lo que originó la ley. Esta es la única ley que fue ratificada en dos oportunidades con 20 años de diferencia por el soberano. Nos lleva a que para situaciones similares, hay tratamientos diferentes. Soy yerno de todos los prisioneros políticos que están condenados. El tema es la falta de pruebas y la inexistencia del juicio. Se detiene a personas que tienen 70 años. ¿Por qué el juicio no lo puede esperar en su casa? Lo juzgan por delito común y al poner medidas se lo juzga como lesa humanidad. Tenemos un estado indefensión brutal. El tratamiento parece sesgado. No tratamos de igual manera a los prisioneros políticos que a los que se amnistiaron. El proceso cívico militar termina con el terrorismo en el 76-77. El plan de amnistía fue generoso y se liberó a todos. El sistema político todo resolvió que algo teníamos que hacer con eso. Gracias a las leyes de amnistía fue que vivimos los años que vivimos. Los rehenes fueron separados y fueron ubicados en cuarteles de destacamento. Hubo situaciones de exceso y abuso, claro. Tenemos 28 situaciones que no podemos aclarar y es espantosos. Fueron situaciones no planificadas, no orquestadas. En Uruguay los desparecidos fueron 38, no 197. El fenómeno del terrorismo era regional. En Chile sí había un plan sistemático. Acá lo que pasó fue horrible de un lado y del otro. No se puede relacionar con un plan sistemático. En Argentina la mayoría de los crímenes eran buscando dinero de los tupamaros. El plan de exterminio fue duro. La situación que tenemos ahora no se sostiene. Hay un trasfondo que necesita una discusión política. Hay situaciones que son condenables moralmente. Estoy preocupado por los 41 prisioneros que tengo hoy. Hay expedientes con prueba fraguadas. Hay otros que se niega a que se lea el expediente. Las estrategias dilatorias son dos. La primera es la prescripción.

Audiencia con el presidente

Le planteamos estas inquietudes de que no entendemos las medidas cautelares, el cálculo de prescripciones y un sesgo ideológico que atiende en los juzgados especializados. Fuimos a hablar con el doctor Gómez también. ¿Si no se amnistiaba a los prisioneros políticos cómo era posible reconstruir la democracia en el país? La democracia es un juego de equilibrios. ¿Te parece justo que porque se murieron los que tuvieron información nos llevamos por delante a los demás? No da para que asumamos que esto se publicaba en carteleras o se hicieron reuniones informativas. No formaban parte de las elites que tenían ese tipo de actividades. Tengo que creer que si tuvieran la información ya la hubieran aportado porque hubiese favorecido a sus causas. Tengo la certeza de que se está manejando mal y que está altamente sesgado. Tengo la certeza de manifestarlo. Tengo profundo respeto con las víctimas. Son situaciones con las que no hay respuesta. Es un preso altísimo que pagó la democracia. No podemos continuar llevándolos presos simplemente porque no tenemos respuestas. Lo que vivimos en los años 60, 70 y 80 fue de locos. No hay manera de justificarlo. Están acusados por delitos comunes que prescribieron. Tenemos que zanjar eso porque cuando se habla de libertad, no puede haber cinco bibliotecas. Hoy tenemos un conflicto ahí. Exigimos al sistema político que resuelva el tema. El sistema viene fallando todo lo que se venía. Terminó de fallar cuando las instituciones se desmoronaron. Terminó de fallar a la salida de la dictadura. Estamos casi de dos o tres generaciones que estamos cargando con algo de los que no somos responsables. He intentado acercarme al terrorismo de estado con humildad y respeto. El término tiene una impronta emocional muy fuerte. Acá durante todo el proceso de democracia, dictadura y post dictadura, el sistema judicial fue el mismo. La SPJ siguió trabajando. Todos los archivos están basados en lo que enviaban los fiscales. Tengo la impresión de que estamos buscando en el lugar errado. No cuestiono al terrorismo de Estado, cuestiono el énfasis que le estamos dando.

Reconstrucción de hechos que ocurrieron previo y durante la dictadura