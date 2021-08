Familias piden restitución del médico oncólogo Gustavo Dufort en el Pereira Rosell

Un grupo de padres y madres reclama por la desmejora de la atención en la Fundación Pérez Scremini y pide la restitución del oncólogo pediátrico Gustavo Dufort que ejerció como jefe de hematología y oncología pediátrica del Pereira Rosell hasta enero de 2020. El médico había sido designado por concurso en 2018 como reemplazo de Ney Castillo, pero ambos tuvieron cruces y Dufort estableció que el deterioro de su relación culminó en su desvinculación.

Tras el hecho, la administración de Asse designó al oncólogo para que trabajara en el área hematoncológica del hospital. Sin embargo, Dufort y un grupo de padres asegura que no volvió a recuperar el trato de los pacientes.

Recapitulación de los hechos En enero de 2020 yo era jefe de servicio uy cómo funcionaba el servicio el jefe de servicio por Asse era el mismo jefe de servicio que la fundación. Ellos podían desvincularme, pero no por Asse. El directorio de Asse me dice que respalda mi posición y me mantengo en mi cargo. De enero a agosto yo sigo siendo jefe de servicio de Asse y con una relación laboral de la fundación. El directorio de Asse decide darme otra dirección. Después de haber sido desvinculado, era bastante difícil que pudiera ejercer luego. Es difícil desvincular cuando se es un referente de los pacientes, por lo que se mantuvo un contacto con los pacientes por dudas, consejos y cosas que ellos consideraba que no funcionaban. Se generó un grupo de padres de niños que habían sido trasplantados. Ellos generaron una carta de denuncia que llega a El Observador y es lo que se termina publicando. El tema al Parlamento llega porque hicimos una gestión. La Comisión de Salud rápidamente nos recibió y el Senado tomó nota. Yo presento una denuncia a Asse alegando que hay una cantidad de irregularidades y se argumenta. Es una denuncia que nunca tuvo una respuesta concreta. La transición en ASSE de los directorios no fue inmediata. Yo fui desvinculado cuando Carámbula era presidente. Me respaldó, pero luego esto continuó con la nueva administración, que es en donde se busca una nueva salida. Quedo desvinculado como médico.

Vínculo con Ney Castillo

Con Ney Castillo trabajamos 30 años juntos. En estas especialidades que son pequeñas durante mucho tiempo fue manejado por un grupo pequeño de médicos que tenemos más o menos 10 años de diferencia. Se fueron jubilando y el único que sigue ejerciendo es Castillo. Quedan grupos bastante cerrados en el manejo de la especialidad y queda un hueco generacional. Hice mi carrera en pediatría, me especialicé en trasplantes y naturalmente como pasa en la medicina la gente se retira o te retiran. Acá me pregunto qué pasa con el convenio. Esta fundación es la que sucede a la Peluffo Giggens y se firma otro convenio. Son convenios que están bastante claros y dicen cómo tienen que ser las cosas. Hay mucha propaganda de la Pérez Scremini y la gente se olvida de que realmente estos niños se atienden en un servicio que es de ASSE. Asse hace un convenio para que la fundación administre eso. El jefe de servicio debe ser el jefe de Asse. La dirección del hospital debe estar en las decisiones y tiene que estar en el consejo directivo. Los padres tienen que tener su representante. En el convenio decía que había que desarrollar el posgrado con la especialidad. Hay comentarios que hace el gerente de la fundación que dice que “el que paga manda”. Es un servicio médico. El presidente de la asociación dice que “el rumbo lo manda la fundación”. No es así. La fundación está fuera de su rol, o por lo menos del rol que yo creo que debe tener. El Pereira Rosell es un hospital universitario y tiene que tener tres pilares: formación, docencia e investigación. Eso es lo que no puede estar sometido a lo que no es técnico. Creo que tienen que entender que no es una empresa privada. Eso es un servicio en donde el objetivo primero son los pacientes.

Llegada a su cargo

Mi nombramiento fue condicionado. Asse aceptó mi condicionamiento. Mi nombramiento fue después de un concurso. Asse tiene sus normas. Era un concurso y es el mecanismo que existe para desarrollar una carrera en Asse. Estuvo condicionado mi nombramiento por crear esa especie de cargo de asesor de la fundación, que en la práctica se transformó en la persistencia de una jefatura que él no pudo asumir que no era más el jefe. Yo conozco muy bien a cada médico. Soy parte importante en la formación de muchos de los médicos que están hoy ahí. Lamentablemente son rehenes cuando dependen de una empresa que funciona de esta forma en donde hay alguien que manda y paga el sueldo. La gente tiene miedo. Estoy convencido que gran parte de esos médicos no se manifestaron porque tuvieron miedo a que hubiera represalias con ellos. Puede haber otros que no y que tuvieran más afinidad con Castillo. Creo que ocurrió en mi caso que hubo acoso para que volcar a la gente contra mí y a favor de Castillo. Hubo una puja de poder. Hay diferentes tipos de poder. Lo mío estaba muy focalizado a lo que es la asistencia. No me interesa otra cosa. Creo que la fundación es algo que es importante, pero tiene que cumplir el rol de apoyar un servicio y tiene que estar limitado a eso. Los padres manifiestan desconformidad, carencias. Hay padres muy agradecidos. La política de la fundación es así. La fundación de nutre de más de 3 millones de dólares por año. La fundación recuda mucho dinero por renuncias fiscales. Creo que hay honestidad en ese funcionamiento, pero no de la transparencia que debería haber.

Atención a niños y niñas con cáncer