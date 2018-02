Federación Uruguaya de Magisterio: “La repetición debe ser tomada como una oportunidad y no como un castigo”

Este jueves 1º de marzo comienzan las clases en las escuelas del territorio uruguayo. ¿Cómo llega la asignación de horas? ¿Qué cambios surgen para este 2018? ¿Están dadas las condiciones para comenzar las clases? Abordamos el tema junto a Pereira, secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM).

Frente a los anuncios que se hicieron del apoyo económico a aquellas escuelas que condicionadas a ese apoyo tienen que afiliar a la no repetición en determinados ciclos de los niños, nosotros hacemos nuestras puntualizaciones y manifestamos nuestro desacuerdo, pero no en que reciban a los especialistas y a los maestros de apoyo necesario, pero sí en que esté condicionado a una no repetición.

La repetición debe ser tomada como una oportunidad y no como un castigo. Hay niños que necesitan más tiempo para adquirir sus aprendizajes; en respeto a eso, nos posicionamos desde este lugar.

El maestro es quien debe decidir si el niño está en condiciones o no de recursar. Los planteos de la directora general de Primaria nos sorprenden y nos llegan por la prensa.

En la asignación de cargos se viene trabajando desde diciembre para que se garantice que en cada aula haya un maestro al frente. Si no se cubren todos los cargos hoy, mañana empezarán cursos sin maestros. ¿Y qué va a pasar cuando se desarrolle el año y surjan vacantes? No va a haber maestros para cubrir esos cargos. Montevideo es uno de los departamentos a los que más le afecta esta situación desde hace años: necesitamos una solución. Nos llueven los pedidos de padres que no consiguen lugar para sus hijos.