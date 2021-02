Federico Celsi: "Todas las decisiones tienen consecuencias y económicamente no hay ninguna positiva"

El dueño del Bar Facal conversó sobre las recomendaciones del GACH como el horario de cierre en bares y restoranes. También habló sobre el tiempo límite dentro de locales y el impacto económico de las medidas.

Consejos del GACH

Intento escuchar a las personas que saben. A pesar de que muchas de las medidas que recomendó el GACH ha sido económicamente muy fuerte. Las primeras medidas como el teletrabajo, redujo la movilidad en el centro y Ciudad Vieja principalmente que son barrios más perjudicados. A pesar de que todas esas decisiones han perjudicado un disparate en lo económico, escucho lo que propusieron y me parece razonable, como acortar el tiempo. Cada vez son más medidas que económicamente impactan. Al menos en perfiles de bares y restaurantes como es el estar solamente 90 min y eso no es suficiente. La cifra del resto de los sectores no lo tengo afinado, pero sí que ha sido un gran impacto y que ha ido en ascenso. La gente ha cumplido con las medidas. Las medidas en enero fueron muy duras. El golpe fue durísimo. Todas estas medidas me parecen que hay que priorizar la salud y que todos nos cuidemos, las medidas fueron en línea a eso, pero todas las decisiones tienen consecuencias y económicamente no hay ninguna positiva. Lo del cierre de locales se está dando naturalmente a consecuencia de esto, pero el cierre no es necesariamente en Cordón o Ciudad Vieja, lo vemos en todos lados. La consecuencia será negativa. Después de que vuelvan las personas del teletrabajo y los turistas, nos recuperaremos rápidamente.

Horario de cierre

Personalmente lo noto positiva, pero soy hincha de las libertades y que te corten a las 12 no está bueno. La decisión me termina pareciendo razonable por más que no vaya con lo que pretendo.

