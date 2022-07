Federico Daverede sobre las mesas de negociación: "Unos 140 mil trabajadores van a poder readecuar su salario con este correctivo"

Unas 80 mesas de negociación salarial del sector privado tuvieron reuniones en las últimas semanas, en busca de acuerdo para adelantar el correctivo por inflación que tenían pautado para mitad del 2023. El director nacional de Trabajo indicó que "unos 120 mil y pico no pudieron" aplicar los correctivos y que aún "queda ver qué pasa con las mesas restantes que aún no acordaron, que son entre 7 y 8".

Los resultados de las mesas de negociación salarial

El gobierno después de aquellos tres anuncios que hace el presidente de la República en cuanto al aumento de las jubilaciones y el aumento del 2% para funcionarios públicos, en el sector privado se tomó la determinación de invitar y buscar aquellas mesas de negociación que habían laudado con el correctivo que el gobierno había propuesto sus pautas en la ronda salarial que era a los 24 meses.

La última vez que estuvimos acá hicimos un repaso de esto y muchos de aquellos grupos y mesas de negociación ya habían laudado con un correctivo anual con lo cual despejando eso nos quedaban unas 87 mesas quedaban con correctivos a los dos años y esa fue la propuesta que se hizo. Los convocamos a efectos de poner arriba en la mesa de que existiera la posibilidad de incorporar un correctivo porque el correctivo a los dos años sigue estando e incorporar un correctivo anual como habían hecho otras mesas de negociaciones. Eso ha ido avanzando. Lo que dijimos es que había que respetar lo que estaba firmado y por lo tanto esto quedaba a consideración o negociación de las partes y a voluntad de ellas de poder modificar eso que unos meses atrás habían firmado. Hoy quedan un en torno de 6 mesas de negociación por cerrar. La suerte ha sido dispar en el sentido de que prácticamente un 47% de las mesas han adelantado el correctivo. Hay un 40 y pico que no, y ese piquito que nos queda de mesas que aún no han cerrado, pero esperemos que en este mes de julio ya quede todo laudado. Ese es un poco el panorama que hoy tenemos. Una aclaración, esto no es por sector de actividad, es decir, los consejos de salarios se agrupan por sector de actividad, pero cada sector de actividad tiene una cantidad de mesas de negociación que son las que también van cerrando la ronda de consejo de salarios. Algunas de esas mesas del sector cierran con el correctivo anual, otras cierran con el correctivo a los dos años. No podemos hablar de un sector sino de mesas de negociación que son las que terminan negociando.

Al sector de comercio tiene una cantidad de mesas de negociación. No es lo mismo un supermercado, una tienda o un comercio en general, al negocia por mesas separadas avanzan de formas distintas y llegan a acuerdos distintos.

Cuando se hace este planteo, la perspectiva que tenemos era incierta. Las mesas y los grupos han tenido evoluciones distintas pospandemia. Que el 50% de las mesas hayan acordado el correctivo anual, alrededor de unos 140 mil trabajadores van a poder readecuar con este correctivo su salario en una inflación que ha quedado un tanto desfasada de su proyección. Desde nuestro punto de vista estamos conformes. Nos hubiese gustado que todos pudieran, pero que también hay que tener mucho cuidado. La salida a la pandemia ha evolucionado de forma distinta en estas mesas de negociación, entonces obligar a aplicar un correctivo puede tener dos válvulas de ajustes: o la gente al seguro de desempleo o despidos, entonces lo mejor y lo más sano nos pareció que cada uno atendiendo las situaciones pospandemia analizara las situaciones que si podían aplicar el correctivo o no.

En un convenio colectivo no se negocia solo el ajuste salarial. Se incorporan beneficios y salud en el trabajo, que implican costos para los empleados. Para analizar fríamente este sector lo pudo haber dado, tendríamos que ir al convenio original para ver que dio.

140 mil se lograron incorporar el correctivo. Unos 120 mil y pico no pudieron. Tendríamos que ver qué pasa con las mesas restantes que aún no acordaron, que son entre 7 y 8.

Hay que entender la forma. Cuando los representantes en este caso hablo del sector empresarial, quien en la gran mayoría queda en esta etapa final de dar la devolución si se adelanta o no. Ellos tienen que ir a hacer sus respectivas consultas. En algunas mesas puede ser más simple porque son menos empresas, en otras más complejas porque puede abarcar la territorialidad del país. No es tan lineal, lo puedo dar o no lo puedo dar. Si bien dijimos que esta tiene que ser una reunión corta, somos conscientes de que no podemos apurar.

La recuperación que hay en la pérdida del famoso periodo puente es distinta a esto. Hay una inflación proyectada que se dio y que se desfasó y un correctivo pautado a los dos años. Lo que se trató de hacer fue aplicar ese correctivo a efectos de atender esa situación que se dio con el tema de la inflación y que al año por lo menos esos ajustes salariales en ese año no siga generándose una pérdida salarial. Si eso no se corrige ahora, a los dos años puede ser que se tenga que dar un correctivo más grande y que sea más pesado.

2023

Es cierto que en el periodo puente hubo una pérdida estimada del 4.4%, hubo algunas mesas que no perdieron salario, que se saltearon el periodo puente, y en los acuerdos que se firmaron, muchos sectores pautaron toda la recuperación en dos años. El compromiso de la recuperación sigue estando arriba de la mesa. Como quedó firmado en aquella acta en el consejo tripartito del 7 de julio de 2020, el compromiso en la medida que el país y sus condiciones económicas crezcan se irá dando.

Inflación

Todo esperemos que la inflación se comporten en más o en menos tal cual pronosticamos que no nos ocurra otra guerra, otra pandemia u otra catástrofe, que nos den un poquito de aire. Si e comporta en los parámetros que están previstos la recuperación está y todo hace pensar de que vamos en camino a eso.

Avanzan bien, aproximadamente unos 30 grupos fueron cerrando. Casi todos terminaron con acuerdo. En 13 terminaron con acuerdos tripartidos y unos 16 acordaron entre empleadores y trabajadores y el Ministerio de Trabajo, el Poder Ejecutivo se abstuvo de irse por las pautas. Las pautas serían los lineamientos generales otorgadas para el mes de junio. Con una pequeña modificación en vez de 24 meses a un convenio de 18. El grupo de los muy afectados por la pandemia, en la novena ronda se hizo un nuevo periodo puente que vencía el 30 de junio y estamos negociando con Economía cuáles son esas pautas para estos sectores que fueron mu y afectados por la pandemia. Básicamente deberíamos de ir analizarlos proyecciones, los correctivos y los componentes de recuperación que hay que discutir.

Industria láctea

Somos optimistas de que esto se solucione. Es un conflicto complejo. Había muchas cosas arriba de la mesa. En la última propuesta que hizo el Ministerio de Trabajo incorporó cosas que a las dos partes le eran medulares. Los trabajadores aceptan todo excepto esa clásula de paz porque tenía atado que por cualquier cosa salarial no se podía genera ningún conflicto. Lo que ellos nos manifiestan es que habría que ir al modelo de cláusula del 2018 que es sobre todo lo pautado en la negociación de la ronda.

El problema está en que fue algo atípico porque no se negoció una plataforma ni se discutió una plataforma con de repente 15,16,17 o 18 puntos que por lo general suceden en la negociación de estas características, sino que se negociaron cosas muy concretas, entonces atar esa fórmula implica dejar vacía la cláusula de paz. La industria láctea dice no podemos hacer esa fórmula sino ir a lo salarial que en definitiva es lo que venimos negociando.

Manejamos la posibilidad de llegar a un acuerdo a un sector que es tan sensible para la sociedad en las cosas más básicas como puede ser la leche. En esta terquedad que nos invade insistiremos con las dos partes y que puedan resolver este conflicto de forma satisfactoria.

Pit-Cnt

Concuerdo en que están más duros con el discurso. Si uno lee la plataforma del paro del próximo jueves la verdad que hay una disociación absoluta en lo que hay en el papel con la realidad, eso es lo que nosotros creemos y que por lo menos yo creo. Cuando me hablan de carestía y de hambre me hablan de las pérdidas salariales, no creo que están en la realidad que estamos viviendo, que percibimos o que los números muestran. Acá había problemas serios ya desde el 2019. Tomamos el gobierno con 48 mil personas en seguro de paro, con un 10,5% de desempleo, con pérdida de salario real al final del periodo.

Al final del periodo estábamos con pérdida de salario real y que luego se corrigen con los correctivos. Después cae la pandemia.

Desde el punto de vista del mercado laboral, se empieza a notar el deterioro. En 2019 Uruguay era un país caro para vivir. Ahí ya empieza a generarse un ámbito desde el punto de vista laboral que en la pandemia lo intensifica. Esto no es nuevo, el panorama de cómo venía la situación desde antes estaba. Habiendo transitado la pandemia, una situación bélica en Europa, los números son más alentadores y que son también producto de decisiones tomadas en la pandemia. Basta con mirar la región con mirar los efectos que generó la pandemia y por decisiones políticas que se tomaron. Quizá dentro de 5, 10, 15 años a este tipo de gobierno y al presidente de la República hacerle un reconocimiento de cómo se manejó la pandemia.

Ultra actividad

El problema de la ultra actividad termina siendo un tema de orden. Hoy se discuten una cantidad de beneficios de muchos años para atrás, que se discuten si están vigentes o no están vigentes. Esa es la realidad que hoy tenemos.

Hay mesas de abogados discutiendo si hay beneficios que rigen o no rigen. Creo que lo más prolijo termina siendo, ahí yo concuerdo con esto, termina siendo algo como se hizo con COFE ahora. A texto expreso en el convenio que se firmó ahora aclarar que se prorrogan todos los beneficios y nadie tiene dudas de eso. Es un tema también de cómo ordenamos todo el proceso de negociación. En una negociación nunca se empieza de cero, se discutirá de cero alguna cosa nueva que se quiera incorporar. Hay toda una rica historia de negociación colectiva. Han cosas que se han negociado en los consejos de salarios hasta el día de hoy, una cantidad de cosas que funcionaron y funcionan muy bien. Aquellos beneficios que no tenían una fecha cierta, sí, caen, y hay que volver a negociarlos. Aquellos convenios que no decían nada en cuanto a los beneficios hasta cuándo ocurrían, por supuesto que la ultra actividad pasaba a 26.50MIN si se acepta la modificación habrá que revisar todo y sentarse a conversar.