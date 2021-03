Felipe Schipani: "La limitación al derecho de reunión es absolutamente necesaria dadas las circunstancias que vive el país"

El diputado del Partido Colorado realizó una evaluación sobre la extensión de la limitación al derecho de reunión que fue aprobada este jueves en el Poder Ejecutivo.

Extensión de la limitación del derecho de reunión

El proyecto de ley es absolutamente necesario dadas las circunstancias que vive el país. Son los mecanismos que tenemos para dispersar las aglomeraciones que son focos de infección. La decisión de diciembre fue exitosa y trajo números positivos. Están a la vista. Javier García dijo que se hicieron 1240 operativos y 4315 hechos por la policía de disuasión de aglomeraciones. Todo esto sin ningún tipo de denuncia de abuso policial. Lo que se decía era que a partir de esta norma iba a haber una fenomenal represión y esto nunca pasó.

El proyecto es necesario y lo veníamos reclamando hace mucho tiempo. Necesitábamos respaldar a las mpymes. Son medidas adecuadas y tienden a respaldar la economía con una cierta de facilidades de pago y exoneraciones de aportes. Creo que el gobierno viene respondiendo también en el plano economía. A nosotros no nos convencía la renovación cada 30 días porque es la Asamblea General la que tiene que hacerlo. Originalmente se planteó hacerlo desde el Poder Ejecutivo. No hay ningún tipo de reproche constitucional. Durante los meses de enero y febrero los partidos de la coalición hicimos propuestas y el gobierno las anunció el 2 de marzo. Seguramente muchas otras vendrán porque este es un sistema que hay que estar monitoreando permanentemente.

No se está debilitando la coalición. Está integrado por partidos distintos y ahí nos atenemos. Tenemos un mismo objetivo y una misma orientación, con matices y disensos. No hay que dramatizar el disenso,. El gobierno viene actuando con una gran unidad. Se nos decía que no íbamos a estar de acuerdo con la LUC, con el presupuesto. Hay una unanimidad en que tenemos que tratar de limar las asperezas y hacer énfasis en lo que nos une.

Desconozco las circunstancias en las que el FA se retire de sala. Creo que no es saludable. Hay que tratar de que las discusiones transcurran con altura y con respeto. Habíamos acordado una reunión y todos los partidos cumplimos. Creo que el Parlamento tiene que estar a la altura.