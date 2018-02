Fenapes considera “prematuro e inadecuado” empezar las clases el 1º de marzo

La Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes) se declaró en conflicto y en asamblea permanente, aunque decidieron comenzar las clases el próximo 1º de marzo.

Por otro lado, la federación realizará un paro de 24 horas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Abordamos el tema junto a Emiliano Mandacen, dirigente de Fenapes.

Venimos trabajando sobre el comienzo de cursos de este año desde noviembre de 2017, cuando tuvimos varias instancias de trabajo y planteamos una serie de dificultades que se presentaban.

Tenemos la certeza de que el arranque del 1º de marzo es prematuro, que desconoce en parte la realidad. La expectativa de que el 1º de marzo arranque los estudiantes del liceo con algunas visitas y algunas didácticas nos parece de carácter virtual.

Hay aspectos relacionados con la infraestructura y otros relacionados con horas y cargos. El período de febrero de exámenes es un fundamental, por lo que esta fecha de comienza no es el adecuado.

Tenemos previsto solicitar una bipartita urgente para trabajar estos temas y otros. Hay varias cosas que nos preocupan. Está el tema de la cantidad de grupos que habrá que crear, también cargos para acompañar las trayectorias educativas.

Los liceos del país tienen faltante de estructura. Uruguay universalizó la educación media, pero nunca se preparó para eso. La falta de condiciones en los liceos no democratiza el acceso a la educación.

Tenemos una población de compañeras profesoras por arriba del 70 %. El planteo que se hace es que el 8 de marzo se ha convertido en un día donde hay actividades durante todo el día. Más allá del paro, vamos a promover actividades en los liceos con los estudiantes para concientizar sobre el debate del día de la mujer trabajadora.

En lo salarial, no existe diferencia entre lo que gana una profesora y un profesor, pero sabemos que en otros sectores sí. El planteo de las compañeras en general era hacer actividades durante todo el día y luego terminar la jornada con la marcha; en vistas de eso, se tomó la resolución del paro de 24 horas. No es un día para no hacer cosas o para no colocar esta problemática en el debate.