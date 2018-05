Fenapes recibe a la nueva directora de Secundaria con tres jornadas de paro en reclamo de más presupuesto

Este jueves asume la nueva directora de Secundaria, Ana Olivera, quien se enfrentará dentro de dos semanas al primer paro regional dispuesto por la asamblea de delegados de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) para los días 15, 16 y 17 de mayo.

¿Cuáles son los reclamos de los docentes? Abordamos el tema junto a Emiliano Mandacen, dirigente de Fenapes.

Tenemos la planificación de una reunión bipartita el próximo lunes para seguir trabajando los temas que ya se trabajan en el Consejo de Educación Secundaria (CES). Vamos a tratar de establecer los espacios de trabajo correspondientes y ver qué nuevos lineamientos va a establecer la nueva directora general.

La decisión de este cambio fue del Poder Ejecutivo y del Codicen de la ANEP. Nosotros ya planteamos que no íbamos a entrar en la polémica de lo que pasó. El cambio o no de la directora general no es que nos sea indiferente, pero no vamos a mover nuestra planificación. El problema que hay es estructural y no de nombre: el tema es cómo se lleva adelante la política educativa.

Estamos trabajando muy bien con Secundaria. Hemos tenido una cantidad de dificultades en todo el país. El CES está con serias dificultades económicas, y el Codicen de la ANEP también, pero no lo quieren reconocer públicamente. Los conflictos que tenemos traslucen un problema presupuestal muy agudo. Las contradicciones en el ámbito de negociación colectiva son muy grandes.

Los paros previstos fueron divididos en tres regiones del país: serán 15, 16 y 17 de mayo. La idea es desarrollar la máxima cantidad de actividades, tratando de salir a explicar el problema presupuestal, que es mucho más profundo que el salario docente: implica las condiciones de aprendizaje de los estudiantes en todo el país.