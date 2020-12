Fernanda Kosak: "Trato de dejar plasmado en el libro que el lector elija la versión de los hechos que quiera"

La periodista escribió un libro llamado "La mansión del sexo" sobre el sonado caso de la mansión en Punta del Este que involucra el caso de Lulukhy, la princesa gitana.

Cómo llega a la historia

Ya había entrevistado para a la gitana para una nota de Qué Pasa. Cuando hice la conexión de que es ella, empecé a hacer un seguimiento de ella. Hace unos meses me escribieron de la editorial y volví a escribirle para hacer el libro.

Comunidad gitana

Es muy difícil acercarse a esa comunidad. Ellos son herméticos a propósito. No les interesa que se sapa absolutamente nada. Ellos no van a la Justicia. Se ponen multas entre ellos, arreglan matrimonios. Ella mantiene su inocencia totalmente. Ahora hay seis imputados. Todos están condenados en primera instancia en calidad de autores, menos uno de los choferes que no apeló. La mejor amiga de Lulukhy está en calidad de cómplice.